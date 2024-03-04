ТРЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге превращается в термы «Баден-Баден»

Территорию более 4 га между Синими Камнями и ЖБИ в будущем перестроят в развлекательный комплекс с термами. Подробности проекта и рендеры обещают представить через три недели.

ТРЦ «Комсомолл» выкупает компания «Баден-Баден», скоро он превратится в новый термальный комплекс. Как пишет 66.RU со ссылкой на источник на рынке коммерческой недвижимости, пока сделка не завершена, но собственник ТРЦ уже разрывает договоры с арендаторами, а управляющий торгового центра Елена Ворожцова покинула должность.

Территорию более 4 га между Синими Камнями и ЖБИ в будущем перестроят в развлекательный комплекс с термами. В пресс-службе Baden Family заявили:

В настоящее время наша компания подходит к финальному этапу сделки. Мы с удовольствием предоставим концепцию будущего проекта, фото и рендеры, как только подпишем все документы. Подробности о том, каким будет этот объект и что в нем будет располагаться, мы расскажем после 21 марта.

ТРЦ «Комсомолл» на дублере Сибирского тракта построили в 2010 г., общая площадь составляет 68 тыс. кв. м, арендопригодная — 45 тыс. кв. м. В 2018 г. собственник торгового центра, DVI Group, был признан банкротом, здание досталось «Альфа-Банку». В 2022 г. ТЦ начали перестраивать, часть его отдали под хостел, одним из якорных арендаторов стал дискаунтер «Чижик». Минувшей осенью банк пытался выручить за торговый центр, непрофильный для организации актив, 850 млн руб.

Напомним, несколько месяцев назад суд разрешил продолжить стройку «Баден-Бадена» на Шарташе. Теперь владелец сети термальных курортов Baden Family Евгений Кононов сможет продолжить земляные и строительно-монтажные работы с привлечением подрядчиков и спецтехники.

В решении суда сказано, что бизнесмен сможет застраивать принадлежащие ему земельные участки на Шарташе, исключением станет комплекс бассейнов, в отношении них обеспечительные меры сохранены. Бассейны, напомним, представляют из себя чаши на фундаменте из монолитного железобетона.

Летом 2023 г. «Баден-Баден» на Шарташе приостановил работу. В компании заявили:

Такой шаг со стороны бизнеса обоснован судебным решением об ограничениях на эксплуатацию объекта. Из-за чего «Шарташ пляж» теряет возможность оказывать качественные и полноценные услуги населению. В компании приняли решение о приостановке деятельности, чтобы решить все необходимые юридические вопросы.

Ранее, 21 июля 2023 г., Арбитражный суд Свердловской области полностью запретил эксплуатацию новопостроенного объекта на Шарташе. После этого владелец компании Евгений Кононов подал заявление об отмене обеспечительных мер. 24 июля бизнесмена поддержал глава города Алексей Орлов, он назвал проект комплекса «Баден-Баден» на Шарташе интересным, собственник компании, по его мнению, «просто поторопился», надеясь успеть открыть пляж в жаркое время. Уже 25 июля Арбитраж разрешил эксплуатировать зону отдыха, но частично. Был снят запрет на использование построек, не являющихся объектами капитального строительства. Это:

мобильные сооружения общепита;

деревянная площадка с шезлонгами;

зона пляжа с песочной насыпью;

зона просмотра фильмов с медиаэкраном;

входная группа-шатер.

В июне 2023 г. DK.RU писал, что за самовольное строительство на Шарташе «Баден-Бадену» грозит штраф 278 тыс. руб. Иск к ООО «Уральские горячие источники — «Баден-Баден» подала администрация Екатеринбурга.