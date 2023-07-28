«Баден-Баден» на Шарташе приостановил работу

В компании заявили, что, хотя часть ограничений на работу суд снял, оказывать качественные и полноценные услуги населению сейчас пляжный комплекс просто не может.

Пляжный комплекс «Баден-Баден» на Шарташе все же приостанавливает работу. В компании заявили:

Такой шаг со стороны бизнеса обоснован судебным решением об ограничениях на эксплуатацию объекта. Из-за чего «Шарташ пляж» теряет возможность оказывать качественные и полноценные услуги населению. В компании приняли решение о приостановке деятельности, чтобы решить все необходимые юридические вопросы.

В «Баден-Баден» поблагодарили всех, кто уже успел посетить зону отдыха в парке. После снятия всех ограничений работу пляжа обещали продолжить.

Напомним, 21 июля Арбитражный суд Свердловской области полностью запретил эксплуатацию новопостроенного объекта на Шарташе. После этого владелец компании Евгений Кононов подал заявление об отмене обеспечительных мер. 24 июля бизнесмена поддержал глава города Алексей Орлов, он назвал проект комплекса «Баден-Баден» на Шарташе интересным, собственник компании, по его мнению, «просто поторопился», надеясь успеть открыть пляж в жаркое время. Во вторник, 25 июля тАрбитраж разрешил эксплуатировать зону отдыха, но частично. Был снят запрет на использование построек, не являющихся объектами капитального строительства. Это:

мобильные сооружения общепита;

деревянная площадка с шезлонгами;

зона пляжа с песочной насыпью;

зона просмотра фильмов с медиа-экраном;

входная группа-шатер.

Напомним, в июне сообщалось, что за самовольное строительство на Шарташе «Баден-Бадену» грозит штраф 278 тыс. руб. Иск к ООО «Уральские горячие источники — «Баден-Баден» подала администрация Екатеринбурга.

Стройку в лесопарке в нескольких сотнях метров от озера выявили еще в марте. Сами бизнесмены тогда заявили СМИ, что это лишь благоустройство принадлежащего им земельного участка. В начале июня стройка термального комплекса на Шарташе была остановлена. Региональное управление ФССП по Свердловской области сообщало, что работы по строительству терм приостановлены, рабочие и строительная техника покинули место, а представители «Баден-Бадена» предупреждены об административной ответственности за нарушение этого запрета.