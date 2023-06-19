За самовольное строительство на Шарташе «Баден-Бадену» грозит штраф 278 тыс. руб.

Мэрия Екатеринбурга обратилась в суд с иском к «Баден-Баден» в связи с выявлением самовольного строительства. Речь идет о стройке в лесопарке вблизи оз. Шарташ.

Администрация Екатеринбурга подала иск к ООО «Уральские горячие источники — «Баден-Баден». Сумма претензий — чуть более 278 тыс. руб. Иск пока не принят к рассмотрению, сообщает ЕАН.

Стройку в лесопарке в нескольких сотнях метров от озера выявили еще в марте. Сами бизнесмены тогда заявили СМИ, что это лишь благоустройство принадлежащего им земельного участка, позднее стало очевидно, что там идет масштабное строительство.

В конце весны мэрия начала процесс о признании объектов компании «Баден-Баден» в Шарташском лесопарке самовольными строениями, на объект даже выезжали приставы, которые запретили стройку.

В среду, 14 июня, в Кировском райсуде было принято решение, что процесс будет передан в Арбитражный суд Свердловской области. При этом, согласно определению райсуда, ранее наложенные обеспечительные меры в виде запрета на продолжение стройки сохранены.

В компании «Баден-Баден» на момент публикации новости ответили, что не имеют информации по данному вопросу.

Напомним, ранее мы писали о том, что активисты выступили против строительства терм «Баден-Баден» в Сысерти. Опасения жителей сводится к следующему: в перспективе «Баден-Баден» погубит Сысерть... убьёт не только растительность, но и исторический вид города». Кроме того, «расположение такого сооружения в водоохранной зоне может привести к необратимым нарушениям экологии города и района, ведь река Сысерть является источником питьевой воды».

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