Пляж «Баден-Бадена» на Шарташе все же может начать работать

Арбитражный суд снял запрет на использование построек комплекса, не являющихся объектами капитального строительства. В компании пояснили: эксплуатировать территорию зоны отдыха теперь можно.

Арбитражный суд частично снял ограничения с пляжа «Баден-Бадена» на Шарташе. Снят запрет на использование построек, не являющихся объектами капитального строительства. Это:

мобильные сооружения общепита;

деревянная площадка с шезлонгами;

зона пляжа с песочной насыпью;

зона просмотра фильмов с медиа-экраном;

входная группа-шатер.

В «Баден-Баден» уточнили, что, по решению суда, проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация не допускаются только в отношении объектов капитального строительства, находящихся на земельных участках.

Это означает, что эксплуатировать территорию зоны отдыха можно.

Напомним, в конце прошлой недели Свердловская прокуратура потребовала снести постройки комплекса на Шарташе. В понедельник, 24 июля, областной Арбитраж удовлетворил этот иск и запретил владельцу сети термальных курортов Baden Family Евгению Кононову эксплуатировать объекты, построенные на озере. Речь шла в том числе о бассейнах.

Кроме того, суд запретил осуществлять на земельных участках на ул. Отдыха любые виды деятельности (строительство, размещение строений и сооружений), в том числе с привлечением подрядных организаций.

Сеть Baden Family ходатайствовала об отмене этого решения, поскольку «обеспечительные меры не связаны с предметом спора».

Вчера ситуацию прокомментировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он назвал проект комплекса «Баден-Баден» на Шарташе интересным, собственник компании, по его мнению, «просто поторопился», надеясь успеть открыть пляж в жаркое время.

Напомним, в июне сообщалось, что за самовольное строительство на Шарташе «Баден-Бадену» грозит штраф 278 тыс. руб. Иск к ООО «Уральские горячие источники — «Баден-Баден» подала администрация Екатеринбурга.

Стройку в лесопарке в нескольких сотнях метров от озера выявили еще в марте. Сами бизнесмены тогда заявили СМИ, что это лишь благоустройство принадлежащего им земельного участка. В начале июня стройка термального комплекса на Шарташе была остановлена. Региональное управление ФССП по Свердловской области сообщало, что работы по строительству терм приостановлены, рабочие и строительная техника покинули место, а представители «Баден-Бадена» предупреждены об административной ответственности за нарушение этого запрета.

В то же время запрет распространялся не на все виды деятельности на участке.

Важно пояснить, что запретительные меры касаются только трех участков, где велись земельные работы и рылись котлованы. Что касается остальных арендуемых предпринимателем участков, на которых ведутся иные работы, как, например, возведение беседок, то здесь никакие запреты не действуют, — отмечали представители управления ФССП по Свердловской области.

В свою очередь представители «Баден-Бадена» отмечают, что объект расположен не на берегу озера, а в 500 метрах от воды:

Наш новый проект реализуется на земельном участке, который находится в собственности, никаких охранных и защитных статусов он не имеет, в состав Шарташского лесопарка никогда не входил, а согласно генплану города — участок относится к зоне общественно-деловой застройки. Все объекты благоустройства, размещенные на участке, не являются капитальными, а бассейн — каркасный сборно-разборный. Мы уверены, что этот новый проект будет по достоинству оценен горожанами, как место семейного отдыха и оздоровления.

Ранее DK.RU писал, что активисты выступили против строительства терм «Баден-Баден» в Сысерти. Опасения жителей сводится к следующему: в перспективе «Баден-Баден» погубит Сысерть... убьёт не только растительность, но и исторический вид города». Кроме того, «расположение такого сооружения в водоохранной зоне может привести к необратимым нарушениям экологии города и района, ведь река Сысерть является источником питьевой воды».