Суд разрешил продолжить стройку «Баден-Бадена» на Шарташе

Арбитраж частично снял наложенные ранее ограничения, теперь на спорном месте разрешены земляные и строительно-монтажные работы, которые, однако, не распространяются на чаши бассейнов.

Арбитражный суд Свердловской области частично снял ограничения с комплекса «Баден-Баден» на Шарташе. Теперь владелец сети термальных курортов Baden Family Евгений Кононов сможет продолжить земляные и строительно-монтажные работы с привлечением подрядчиков и спецтехники.

В решении суда сказано, что бизнесмен сможет застраивать принадлежащие ему земельные участки на Шарташе, исключением станет комплекс бассейнов, в отношении них обеспечительные меры сохранены. Бассейны, напомним, представляют из себя чаши на фундаменте из монолитного железобетона.

Напомним, представители «Баден-Бадена» судебный процесс официально не комментируют.

Напомним, минувшим летом «Баден-Баден» на Шарташе приостановил работу. В компании заявили:

Такой шаг со стороны бизнеса обоснован судебным решением об ограничениях на эксплуатацию объекта. Из-за чего «Шарташ пляж» теряет возможность оказывать качественные и полноценные услуги населению. В компании приняли решение о приостановке деятельности, чтобы решить все необходимые юридические вопросы.

Ранее, 21 июля, Арбитражный суд Свердловской области полностью запретил эксплуатацию новопостроенного объекта на Шарташе. После этого владелец компании Евгений Кононов подал заявление об отмене обеспечительных мер. 24 июля бизнесмена поддержал глава города Алексей Орлов, он назвал проект комплекса «Баден-Баден» на Шарташе интересным, собственник компании, по его мнению, «просто поторопился», надеясь успеть открыть пляж в жаркое время. Во вторник, 25 июля, Арбитраж разрешил эксплуатировать зону отдыха, но частично. Был снят запрет на использование построек, не являющихся объектами капитального строительства. Это:

мобильные сооружения общепита;

деревянная площадка с шезлонгами;

зона пляжа с песочной насыпью;

зона просмотра фильмов с медиаэкраном;

входная группа-шатер.

В июне 2023 г. DK.RU писал, что за самовольное строительство на Шарташе «Баден-Бадену» грозит штраф 278 тыс. руб. Иск к ООО «Уральские горячие источники — «Баден-Баден» подала администрация Екатеринбурга.

Стройку в лесопарке в нескольких сотнях метров от озера выявили еще в марте. Сами бизнесмены тогда заявили СМИ, что это лишь благоустройство принадлежащего им земельного участка.