Эксперты выявили самые грязные города на Урале

Четыре города попали в антирейтинг городов с загрязненной окружающей средой. Один из них находится в Свердловской области и три в Челябинской.

Эксперты выявили четыре города на Урале, которые стали самыми грязными в этом году. Согласно данным Центра мониторинга загрязнения окружающей среды, в Свердловской области это Нижний Тагил, а в Челябинской — Магнитогорск, Златоуст и Челябинск. Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Тюменская область остаются в пределах нормы. Об этом сообщает JustMedia.

Руководитель Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Оксана Банникова отмечает, что, несмотря на исключение некоторых регионов из списка, обстановка продолжает ухудшаться из-за введения новых стандартов по максимальной концентрации вредных веществ в 2024 г.

«Сейчас на территории Урала действует 401 пункт наблюдения за загрязнением окружающей среды. Из них 54 стационарных поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, 129 пунктов для наблюдения за поверхностными водами, 165 пунктов наблюдения за радиационной обстановкой, 7 за почвой и металлами в Свердловской области и пестицидами в Курганской области. 32 пункта для наблюдения за загрязнением снежного покрова, 13 пунктов за химическим составом и кислотностью атмосферных осадков и региональная станция комплексного фонового мониторинга Мариинск-Уральская», — дополняет Оксана Банникова.

Напомним, что четверть инцидентов опасного загрязнения водоемов в РФ приходится на Свердловскую область. В 2022 г. она стала абсолютным лидером антирейтинга. На нее приходится 26% от общего числа инцидентов по стране — 647 случаев. Из них 514 — это высокое загрязнение, которое выявили в бассейнах рек Тобол, Кама, Обь и в малых водных объектах. 133 случая — это экстремально высокое загрязнение в реках Черная, Тальтия, Салда и еще 20 других.

Следом за Свердловской областью в антирейтинге идут Мурманская область (9% от общего числа инцидентов), Московская (8%), Новгородская (4%), Смоленская (4%), Ханты-Мансийский автономный округ (4%). На Москву приходится 2% случаев загрязнения водоемов.

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