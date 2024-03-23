93 человека погибли, среди них трое детей — главное о теракте в «Крокус Сити Холле»

После теракта 22 марта в больницы Москвы и Подмосковья были госпитализированы более 100 человек. Установлены личности четверых из шести предполагаемых террористов, два человека задержаны.

Вечером 22 марта несколько человек, вооруженных автоматами, ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу, устроили несколько взрывов, после чего в здании начался пожар. Его площадь составила не менее 13 тыс. кв. м. Огонь удалось остановить лишь около пяти часов утра.

МЧС опубликовало список госпитализированных после теракта. Он подготовлен на основе данных Минздрава. В списке — 107 человек. ПО данным СКР, минимум 93 человек погибли, среди них трое детей (информацию подтвердил Минздрав Подмосковья). Число погибших и пострадавших может вырасти. В момент атаки террористов и пожара в здании находились несколько тысяч людей. Они собрались на концерт группы «Пикник».

С утра перед больницами Москвы и Подмосковья выстроились очереди желающих сдать кровь для пострадавших в теракте.

По данным телеграм-канала Baza, в Брянской области задержаны двое подозреваемых в совершении теракта, установлены личности четверых из шести предполагаемых террористов.

По словам депутата Хинштейна, «Рено», на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь. В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу». Второго подозреваемого нашли и задержали около 3:50 мск. Поиски остальных продолжаются.

В салоне «Рено» найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана».

Глава ФСБ доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

По всей стране отменяются массовые мероприятия и занятия в вузах.

Что происходит в Свердловской области:

Вечером 22 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле»:

Свердловская область готова оказать любую необходимую помощь и поддержку, — сказал глава региона.

Евгений Куйвашев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Свердловской области. Онпоручил ввести повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей и на мероприятиях с большим количеством участников. Среди дополнительных мер — отмена культурных и увеселительных мероприятий, в том числе массовых уличных ярмарочных гуляний, а также усиленное патрулирование общественных мест и объектов транспортной инфраструктуры.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших:

Ужасная трагедия в Подмосковье. Нельзя назвать людьми тех, кто совершил этот страшный теракт. Екатеринбург вместе со всей страной разделяет горе и скорбь. Соболезную родным и близким погибших, молюсь за скорейшее выздоровление раненых. Преступники хотят посеять панику и вселить страх, но у них ничего не получится.

Полпред Владимир Якушев дал поручение в кратчайшие сроки провести в субъектах УрФО заседания антитерорристических комиссий, на которых определить порядок проведения массовых мероприятий, а также принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на транспорте, в том числе на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах.

Вузы Екатеринбурга внесли изменения в свою работу. Ректорат УрФУ рекомендовал институтам перевести занятия для студентов в гибридный формат, все массовые мероприятия в университете отменены до особого распоряжения. В УГМУ на неопределенный срок перенесли запланированный на 23 марта День открытых дверей. В УГЛТУ и Уральском ГАУ студентов перевели на дистант.

Музеи отменяют мероприятия. События перенесли в Уральском филиале Пушкинского музея и Музее изобразительных искусств. 23 марта не будет работать галерея «Синара Арт». Сеть кинотеатров «Премьер зал» отменила все сеансы на сегодня.

В Екатеринбурге появляются стихийные мемориалы погибшим в «Крокусе». С билбордов снимают рекламу. На месте рекламы размещено изображение — памятной свечи на черном фоне. И надпись: «Скорбим 22.03.2024».

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