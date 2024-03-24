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Владельцы «Крокус Сити Холл» хотят восстановить концертный зал

Владельцы «Крокус Сити Холл» хотят восстановить концертный зал
Иллюстрация: Crocus group

Российская компания «Крокус Интернешнл», владеющая «Крокус Сити Холлом», заявила о желании восстановить сгоревший во время теракта 22 марта концертный зал в Подмосковье.

#ТЕРАКТЫ#НОВОСТИ

Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске произошел теракт. Группа людей устроила стрельбу и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате действий террористов, по последним данным, погибли 133 человека, еще 183 пострадали. По заявлению ФСБ задержаны 11 причастных к атаке боевиков, в т. ч. четверо непосредственных участников теракта. Как пишет РБК, ссылаясь на NYT и Reuters, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Российская компания «Крокус Интернешнл», владеющая концертным залом «Крокус Сити Холл», выражает глубокие соболезнования в связи с терактом, унесшим жизни сотни людей. Вместе со всей Россией мы скорбим по умершим и надеемся на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии. В эти тяжелые дни мы делаем и будем делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной помочь жертвам теракта. <…> Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено, — сказано в официальном заявлении компании, владеющей концертным залом «Крокус Сити Холл».

Crocus City Hall общей вместимостью более 9 тыс. чел. был открыт на территории выставочного комплекса Crocus City в подмосковном Красногорске в честь певца Муслима Магомаева осенью 2009 г. Инвестиции в проект составили $70 млн.

Сумма ущерба после теракта при площади концертного зала в 38 тыс. кв. м, по различным оценкам, может составить от 4 до 13 млрд руб. Большая часть из утраченного при пожаре концертного оборудования в Россию не поставляется из-за применения санкций. По предварительным данным, концертный зал был застрахован.

Для всех, кого коснулась трагедия, правительством Московской области создан чат в Telegram: https://t.me/crocus_pomoshch и телефон горячей линии для звонков из Москвы 8 (800) 550-50-30.

О поддержке жертв теракта объявили Совкомбанк, Хоум банк, Альфа-банк, ВТБ, Тинькофф банк и банк «ДОМ.РФ»: кредитные организации заявили, что спишут кредиты пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл». О таком же намерении сообщили «Почта банк», «Уралсиб», «Русский стандарт» и ПСБ. Также о готовности урегулировать вопрос с кредитами погибших и пострадавших в результате теракта сообщил Сбербанк. Списать все долги также призвала Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств.

Восемь авиакомпаний: «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings, Utair и Smartavia, а также РЖД бесплатно перевезут родных погибших в «Крокус Сити Холл»в Москву и из Москвы.

Напомним, что в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово на месте трагедии разбили сквер Ангелов. Пожар вспыхнул на верхнем этаже, где располагались кинозалы 25 марта 2018 г., погибли 60 человек, 37 из них — дети, которые задохнулись от дыма в кинотеатре. Потерпевшими по делу были признаны более 450 чел., писал DK.RU.

Автор: Валерия Зык
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