Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга накопительных счетов

Накопительный счет с начислением на ежемесячный минимальный остаток Банка Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга накопительных счетов в рублях, который подготовил портал Сравни.ру.

В исследование были включены предложения российских банков, ставка по которым не падает ниже 10% годовых на протяжении всего срока пользования счетом.

Как отмечается в исследовании, накопительный счет от Банка Уралсиб позволяет размещать любую сумму без верхней планки на любой срок под 13%, но есть ограничения по минимальной сумме.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 марта 2024 года насчитывает 216 точек продаж, 1329 банкоматов и 277 платежных терминалов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KCmMC