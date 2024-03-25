Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.03
92,61
100,21
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга накопительных счетов

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга накопительных счетов
Иллюстрация: Банк Уралсиб

Накопительный счет с начислением на ежемесячный минимальный остаток Банка Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга накопительных счетов в рублях, который подготовил портал Сравни.ру.

#НОВОСТИ

В исследование были включены предложения российских банков, ставка по которым не падает ниже 10% годовых на протяжении всего срока пользования счетом. 

Как отмечается в исследовании, накопительный счет от Банка Уралсиб позволяет размещать любую сумму без верхней планки на любой срок под 13%, но есть ограничения по минимальной сумме.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

 Справка

 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 марта 2024 года насчитывает 216 точек продаж, 1329 банкоматов и 277 платежных терминалов.
 

 Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KCmMC

Автор: Евгений Ячменев
Самое читаемое
  • «Мы и не мечтали продавать квадрат по 130 тыс. руб.». Рынок недвижимости — 2024 / ПРОГНОЗЫ«Мы и не мечтали продавать квадрат по 130 тыс. руб.». Рынок недвижимости — 2024 / ПРОГНОЗЫ
  • Екатеринбургский бренд одежды вошел в топ-100 Московской недели модыЕкатеринбургский бренд одежды вошел в топ-100 Московской недели моды
  • В «Крокус Сити Холле» погибло 133 человека. Объявлен общенациональный траурВ «Крокус Сити Холле» погибло 133 человека. Объявлен общенациональный траур
  • Термальные курорты захватывают Урал: новые локации и новый формат недвижимостиТермальные курорты захватывают Урал: новые локации и новый формат недвижимости
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.