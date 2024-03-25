Рекорд с 2008 г. Стоимость авиабилетов в эконом-классе выросла за год на 50%. Что дальше?

В январе 2024 г. цена на перелет по России в обе стороны выросла на 32% по сравнению с январем 2023 г. до 11,6 тыс. руб. В марте билеты продают на 50% дороже.

Средние цены на авиабилеты на рейсы по России существенно выросли в первые два месяца 2024 г. Как пишет РБК со ссылкой на Росстат, в январе рост цен составил 33,9% в годовом выражении, в феврале он ускорился до 42%. В итоге стоимость перелета в эконом-классе в расчете на 1 тыс. км полета выросла до 7,2 тыс. руб.

Издание отмечает, что нынешние цены на перелет в эконом-классе превышают показатели середины 2022 г., когда стоимость перелета поднялась до отметки в 6,6 тыс. руб. за 1 тыс. км полета. Более того, динамика роста цен на авиабилеты за последний месяц составила 12,7% — это самый резкий скачок цен как минимум с 2008 г.

В «Яндекс Путешествиях» рассказали, что наблюдают примерно такую же динамику роста цен, как и Росстат. По данным компании, в январе 2024 г. цена на перелет в обе стороны выросла на 32% по сравнению с январем 2023 г. до 11,6 тыс руб., в феврале рост составил 42%, а средняя стоимость перелета туда-обратно — 12,77 тыс руб. По данным «Яндекс Путешествий», в марте в продаже находятся билеты по ценам уже на 50% выше, чем прошлогодние.

При этом больше всего цены выросли на рейсы в Барнаул, Грозный, Благовещенск, Мурманск и Улан-Удэ, рост цен составил на 88, 84, 77, 76 и 71% соответственно.

Представитель авиакомпании Smartavia подтвердил, что «цены несколько выросли в первые два месяца этого года». Там объяснили, что, кроме роста издержек самих перевозчиков, таких как валютная составляющая, рост стоимость ГСМ и пр., на ценообразование влияют суммы субсидий, изменения в маршрутной сети, самолетный парк авиакомпании, а также его доступность.

Старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин отмечает, что существенный рост цен на авиаперевозки фиксировали в 2023 г., а сейчас рынок ищет баланс цены и предложения:

С одной стороны, авиакомпаниям необходимо компенсировать сократившиеся субсидии и обеспечить адекватное покрытие операционных расходов, с другой — спрос на авиаперелеты достаточно чувствителен к изменению цен.

Вместе с тем АКРА не ожидает, что удорожание авиаперевозок в 2024 г. превысит показатели 2023 г.

Ранее DK.RU рассказывал, что «Аэрофлот» намерен избавиться от бизнес-класса на нескольких Superjet 100. Как рассказывал DK.RU, авиакомпании не хватает 100-местных Superjet, которые требуются на курортных и туристических маршрутах, когда пассажиры не готовы переплачивать за бизнес-класс, а перевозить 100 человек в экономе становится выгоднее, чем 75 в эконом-классе и лишь несколько в бизнесе.