Индия стала крупнейшим поставщиком лекарств в Россию. Германия сократила поставки на 20%

Зарегистрированная в Мумбаи Oxford Laboratories увеличила за год поставки на рынок РФ на 67%. Индийская Ipca Laboratories — на 58%. Производители Германии и Великобритании, напротив, сокращают объемы.

Индия стала крупнейшим зарубежным поставщиком лекарств на российский рынок в 2023 г., пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.

По данным исследования, в 2023 г. на российский рынок поступило 1,8 млн упаковок иностранных лекарств, при этом 293,9 млн упаковок приходится на Индию — поставки выросли на 3% по сравнению с 2022 г. Ввоз немецких лекарств в РФ сократился за год почти на 20%, до 238,7 млн упаковок, страна занимает второе место среди крупнейших иностранных поставщиков лекарств в РФ.

Третье место у Франции, откуда на российский рынок было завезено 149,3 млн упаковок (рост на 7,6%). На четвертом месте — Венгрия, которая увеличила поставки на 11,6% до 112,5 млн упаковок. Замыкает пятерку лидеров Белоруссия. Соседнее государство нарастило поставки на 6,9% — до 109,8 млн упаковок.

Сильнее всего сократили поставки Великобритания — падение на 10,5%, до 63,2 млн и Польша — падение 16,5%, до 60,9 млн. Авторы исследования отмечают, что в 2023 г. впервые на российский рынок начали поставлять лекарства такие страны, как ОАЭ, Армения и Куба.

Что касается брендов производителей, то больше всего иностранных препаратов на российский рынок поставляет израильская Teva, у которой 53 производственных площадки в разных странах мира. Согласно данным RNC Pharma, в 2023 г. Teva завезла в Россию 149,8 млн упаковок — на 11% больше, чем годом ранее. На втором месте — индийская Dr. Reddy’s, нарастившая поставки на 12%, до 110,1 млн упаковок лекарств.

Немецкая Stada (бренды «Аквалор, «Снуп» и другие) сократили импорт на 12% до 81,1 млн упаковок, однако у компании есть собственное предприятие в России.

Самый заметный рост поставок лекарств в РФ показала зарегистрированная в Мумбаи Oxford Laboratories, которая нарастила поставки на 67% — до 4,8 млн упаковок. На 58% до 13,7 млн упаковок увеличила поставки индийская фармкомпания Ipca Laboratories.

Также знаичтельно нарастила поставки венгерская Gedeon Richter. За прошедший год она поставила на рынок РФ 41,6 млн упаковок — рост 46%.

Как рассказывал DK.RU, на российский рынок сильно повлияли фармацевтические гиганты, решившие прекратить торговое партнерство с Россией после 2022 г. Так, финская корпорация Orion Pharma стала первой иностранной фармкомпанией, полностью покинувшей рынок России. Основной препарат компании — Метипред для лечения ревматоидного артрита. После ухода с российского рынка 180 тыс. больных ревматическими заболеваниями рискуют остаться без должного лечения.