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Банк Уралсиб и ХК «Трактор» подвели итоги розыгрыша среди болельщиков

Банк Уралсиб и ХК «Трактор» подвели итоги розыгрыша среди болельщиков
Иллюстрация: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб и Хоккейный Клуб «Трактор» подвели итоги розыгрыша «Болеем за «Трактор» с Уралсибом», который проходил в рамках регулярного сезона 2023/2024.

#НОВОСТИ

Для участия болельщики должны были  зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Хоккейного Клуба, заказать карту «Прибыль» Банка Уралсиб по специальной ссылке и совершать покупки по карте в период с 14 августа 2023 г. по 21 января 2024 г.

Все участники, выполнившие эти условия, гарантированно получали «Золотой статус» в программе лояльности Клуба и 1000 бонусных баллов, которые можно было потратить на впечатления из витрины подарков. Главным победителем розыгрыша стал житель Нижнекамска Раиль Хальфиев, который был приглашен на домашний матч «Трактора» в ВИП-ложу Банка и стал счастливым обладателем хоккейного джерси с автографами игроков.

«Банк уже на протяжении нескольких лет является финансовым партнером Клуба, вместе с «Трактором» к каждому игровому сезону мы разрабатываем уникальные предложения для болельщиков и любителей хоккея. Они позволяют получать бонусы и подарки от партнеров и участвовать в специальных акциях и розыгрышах», — отметила Территориальный директор ЧТД Елена Кукк.

Подробную информацию об услугах можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KE9wQ

Автор: Евгений Ячменев
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