«Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили видеонаблюдением Театральный парк

Компания «Ростелеком» и администрация Первоуральска обеспечили системой видеонаблюдения реконструированный Театральный парк. Теперь здесь следят за безопасностью 30 IP-камер.

В сентябре прошлого года в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Первоуральске был благоустроен парк возле театра «Вариант». Там появились первый в городе сухой фонтан, детские и спортивные площадки, музыкальные инструменты под открытым небом и уличный театр для организации культурных мероприятий. Важно, чтобы парк продолжительное время прослужил горожанам в таком обновленном виде. Поэтому для безопасности людей и пространства мы совместно с «Ростелекомом» организовали там систему видеонаблюдения, — прокомментировал Игорь Кабец, глава городского округа Первоуральск.

Каждая камера обеспечена индивидуальным каналом связи, благодаря чему данные в круглосуточном режиме передаются в центр мониторинга. Скорость процесса составляет не менее 25 кадров в секунду, что позволяет уловить даже самые незначительные детали на изображении. Также «Ростелеком» настроил облачное хранилище, с помощью которого можно всегда обратиться к данным и проанализировать их.

Наша компания продолжает формировать единый цифровой контур видеонаблюдения в городском округе Первоуральск. В 2018 г. команда «Ростелекома» установила на улицах центра муниципального образования 27 камер видеонаблюдения. В 2023 г. смонтировали еще 80 цифровых устройств: в селе Битимка, поселках Билимбай, Новоуткинск и Прогресс, а также на автодороге Первоуральск — Шаля, — сообщил Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома».

Интеллектуальная система видеонаблюдения становится одним из ключевых элементов городского управления. Она позволяет создавать безопасные пространства для жителей и формировать комфортную городскую среду.

«Ростелеком» готов предложить городам и территориям решение задачи под ключ — от установки и подключения камер до использования единой платформы видеонаблюдения с технологиями искусственного интеллекта для анализа массивов данных.

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