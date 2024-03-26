Худший показатель с 2006 г. Коэффициент рождаемости в России упал до многолетних минимумов

Из-за того, что материальная поддержка в рамках демографической политики перешла к первенцам, семьи откладывают рождение вторых детей. При этом число многодетных семей растет.

По итогам 2023 г. суммарный коэффициент рождаемости в России (среднее число детей на одну женщину) составил 1,41, пишет РБК со ссылкой на Росстат. Как подчеркивает издание, по итогам 2023 г. он оказался минимальным за 17 лет. В последний раз более низкий коэффициент рождаемости фиксировался в 2006 г. Спад рождаемости последних лет эксперты традиционно объясняют тем, что в активный детородный возраст вступило немногочисленное поколение женщин 1990-х гг.

Максимальный суммарный коэффициент рождаемости в России был достигнут в 2015 г., тогда цифра достигала показателя 1,78. С тех пор коэффициент рождаемости в стране падал. В пандемийном 2020 г. он составил 1,51. При этом минимальные значения были достигнуты в 1990-е гг., абсолютный антирекорд был зафиксирован в 1999 г. (1,16).

В Росстате ранее отмечали, что для минимального воспроизводства населения страны коэффициент рождаемости должен находиться в диапазоне 2–2,15 ребенка на женщину. А для того чтобы население увеличивалось за счет рождаемости, необходим показатель выше 2,17.

Статистическое агентство также раскрыло суммарный коэффициент рождаемости по очередности рождений. Так, по предварительной оценке, число вторых детей в расчете на одну женщину в 2023 г. снизилось — с 0,46 до 0,44. В то же время коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, напротив, вырос — с 0,36 в 2022 г. до 0,37 в 2023 г.

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что благодаря тому, что материнский капитал в России стали выдавать на первого ребенка, снижение рождаемости в стране замедлилось:

Было принято решение перенести основную сумму на первые рождения и оставить еще дополнительную сумму на вторые рождения. Здесь мы получили два эффекта. Первый — замедлилось снижение рождаемости. Второй — у нас продолжился рост третьих рождений.

По данным Минтруда, за последние пять лет число многодетных семей в России увеличилось на 27%, почти до 2,4 млн. Во данным ведомства, в многодетных семьях воспитывается 7,7 млн детей. В Минтруде отмечают, что росту числа многодетных семей способствуют программы господдержки.

Например, выплатой в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка воспользовались 697 тыс. семей, — отметили в ведомстве.

Демограф Игорь Ефремов говорит, что в предыдущие десятилетия рождаемость третьих и последующих детей в России была чрезвычайно низкой, а сейчас она возвращается к нормальному состоянию:

Если говорить о рождаемости вторых детей, то она продолжила сокращаться, вероятно, из-за того, что львиная доля материальной поддержки в рамках демографической политики перешла от вторых детей к первенцам, — добавляет Ефремов.

При этом, по мнению эксперта, в России есть значительный потенциал роста рождаемости, он состоит как раз в стимулировании рождения вторых детей:

Думаю, что для демографического «прорыва» нужно концентрировать меры поддержки семей именно на этом направлении, — говорит Ефремов.

Как рассказывал DK.RU, в 2023 г. был достигнут исторический минимум по числу родившихся: в абсолютном выражении число младенцев в 2023 г. составило 1,265 млн человек — это минимальные показатели с 1999 г.

Заведующая кафедрой народонаселения МГУ Ирина Калабихина отмечала, что рост числа рождений начнется примерно в 2028 г., когда дети станут появляться у более многочисленного поколения рожденных в 2000-х.