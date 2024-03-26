Коррупционный скандал. ФСБ арестовала сотрудников Минэкономразвития в Москва-сити

Силовики раскрыли преступную группировку из чиновников и бизнесменов. Их подозревают в рейдерском захвате предприятия по производству минеральной воды в Ставропольском крае.

ФСБ сообщила о задержании и арестах членов коррупционной организованной группы, состоящей из высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края. Задержанные подозреваются в рейдерском захвате компании по производству минеральной воды, пишет ТАСС.

Против чиновников и бизнесменов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 158 (кража) и ч. 3 ст. 163 (вымогательство) УК.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности, — сообщили спецслужбы.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что среди задержанных директор департамента социально-экономического развития СКФО Игорь Храновский. Это подтверждается видеозаписью задержания, распространенной ФСБ. Из видео также следует, что чиновников задержали прямо в министерстве, которое находится в «IQ-квартале» в Москва-сити, кабинет Храновского расположен на 25-м этаже.

В ФСБ уточнили, что участники преступной группы, находясь в сговоре, совершили незаконные деяния по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации в г. Минеральные Воды на добычу минеральной воды на одном из месторождений Ставропольского края. При этом целью подозреваемых был рейдерский захват производственных мощностей этого предприятия.

Кроме того, задержанные совершили хищения природного газа в особо крупном размере у одной из нефтегазовых компаний региона.

В ходе следственных действий сотрудники ведомства провели 17 обысков в Московском регионе и Ставропольском крае. Спецслужба также показала расположенные в Ставропольском крае дома задержанных, в том числе четырехэтажный особняк с садом и фонтаном, люксовые автомобили, включая Bentley и Mercedes, а также предметы роскоши, крупные суммы денег и огнестрельное оружие с патронами.

В феврале 2024 г. DK.RU рассказывал о коррупционном скандале в Росавиации. Тогда ФСБ провела обыски по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов. Утверждается, что с марта 2022 г. по июнь 2023 г. из-под российской юрисдикции незаконно выбыло 59 самолетов и вертолетов. Из них 36 бортов Росавиация дерегистрировала в связи с продажей за рубеж, восемь из них были реализованы в недружественные страны.