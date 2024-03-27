Спрос на участки вырос: куда переезжают малые производственники Екатеринбурга?

Ответ на этот вопрос DK.RU нашел во время экскурсии на площадку ПРО-БИЗНЕС-ПАРКа. Сейчас там работает 40 резидентов, среди которых много малых производственных компаний.

Нехватка производственных площадей — одна из ключевых проблем, с которыми в последние годы сталкиваются малые и средние предприятия. Иногда поиски места для размещения цеха или склада растягиваются на несколько лет. Хочется не просто найти подходящий участок и убедиться в наличии коммуникаций, но и понять, как будет выглядеть новое здание, с чем оно будет соседствовать и комфортно ли здесь будет работать.

Индустриальный парк ПРО-БИЗНЕС-ПАРК проводит экскурсии для потенциальных клиентов. На них можно не только оценить свободные участки и построенные объекты, но и из первых уст узнать мнение резидентов о переезде. Экскурсию для журналиста DK.RU провел коммерческий директор ПРО-БИЗНЕС-ПАРКа Алексей Фалько. Мы выяснили, какие площадки для строительства сегодня востребованы местными предприятиями, что помогает им развиваться в новых условиях и зачем в промышленном парке создавать атмосферу добрососедства.

Основа для роста

ПРО-БИЗНЕС-ПАРК находится на пересечении ЕКАД и Полевского тракта, в 20 минутах езды из центра Екатеринбурга. Сейчас в парке две очереди, где расположены объекты 40 резидентов: на первой преимущественно производственные площади, на второй — складские. Резиденты обеспечены необходимыми инженерными коммуникациями: электричеством, газом, водоснабжением, канализацией и даже ливневкой. Правда, замечаешь все это не сразу — сети проложены под землей, чтобы не портить внешний облик территории. Здесь также заасфальтированы дороги и тротуары, организовано освещение. Всю инженерную инфраструктуру и территорию общего пользования содержит ПРО-БИЗНЕС-ПАРК.

При этом у каждого резидента есть собственная котельная. В 90% случаев их обслуживает управляющая компания парка, в штате которой есть квалифицированные электрики, сантехники и другие специалисты. Многие резиденты доверяют УК и другие функции — от содержания собственного здания до доставки сотрудников и питания для них.

Индустриальный парк работает с 2010 г., и первое время резиденты занимались строительством объектов самостоятельно — такие сохранились и на первой, и на второй очереди. Например, среди таких резидентов торговая сеть «Верный». В ходе экскурсии можно заметить, что ее распределительный центр по своей архитектуре отличается на фоне окружающих его более современных зданий.

Последние семь лет ПРО-БИЗНЕС-ПАРК помогает проектировать объекты резидентов, строит «под ключ» и передает вместе с земельным участком. Здания возводятся четко под потребности заказчиков: технический заказчик посещает действующее производство компании, затем отстраивают производственную линию или внутреннюю логистику для новой площадки, и только после этого проектируется само здание.

Один из первых таких проектов — распределительный центр компании BOYARD, которая занимается производством мебельной фурнитуры. Он расположен на второй очереди. Площадь всего центра — 10 тыс. кв. м, из них 2 тыс. кв. м занимают офисные помещения.

Мы всегда помогаем резидентам оптимизировать расходы и подбираем наиболее оптимальные решения, — рассказывает Алексей Фалько. — BOYARD, например, нужно было построить здание так, чтобы фуры вставали в уровень пола. Обычно застройщики в таких случаях предлагают полностью поднять все здание. Мы предложили заказчику другой подход — перенести земляные массы с одной стороны участка на другую. За счет этого мы выдержали нужную отметку для разгрузки фур, обеспечили вход в офисный корпус без ступенек, а еще сэкономили резиденту около 15 млн руб.

Сейчас рядом с действующим центром строится вторая очередь распредцентра, площадь которой составит уже 45 тыс. кв. м. По словам Алексея Фалько, многие резиденты, проработав в парке несколько лет, начинают расширяться. Это распространенная практика — бизнес растет, и требуются новые площади.

Еще один показательный пример — компания Keratin Prof, которая занимается импортом профессиональной косметики для волос. Они находятся на первой очереди парка, в так называемом «косметическом кластере» — рядом с объектами компании «Estel» и ее дилера «АNIMA Холдинг». Как рассказал Алексей Фалько, изначально собственник Keratin Prof решил построить два здания: одно — для своей компании, другое — для сдачи в аренду:

Для того чтобы здания находились на одной отметке, участок под одним из них нужно было поднять на 40 см. Мы долго дискутировали на эту тему — заказчик убеждал нас, что не хочет тратить на это дополнительные деньги и не планирует в будущем объединять эти здания. В итоге мы дали ему небольшую рассрочку на то, чтобы он нашел дополнительное финансирование, и подняли отметку второго здания. А через несколько лет его бизнес вырос, и он решил использовать оба объекта, соединив их между собой переходом.

При подготовке проектной документации резиденты и управляющая компания всегда закладывают возможности для роста. С перспективой на будущее рассчитываются необходимая площадь застройки и мощность сетей.

Поэтому резиденты из ПРО-БИЗНЕС-ПАРКа не уезжают и ротации в их рядах нет. Даже несмотря на нынешнюю геополитическую ситуацию, из-за которой многие предприятия потеряли поставщиков, партнеров и рынки сбыта, и были вынуждены перестраивать свою работу.

В подобной ситуации оказался и один из резидентов парка — компания «Агропроф». Она занималась продажами американской сельскохозяйственной, строительной и лесозаготовительной техники John Deere. После февраля 2022 г. американская сторона прекратила партнерство.

На тот момент у нас уже был заключен с ними контракт и мы приступили к строительству здания. Резидент был в непростой ситуации, с большим количеством контрактов, по которым не мог осуществить поставки. Понимая это, мы пошли ему навстречу: поставили на паузу строительство и оплату по контракту, а также зарегистрировали объект незавершенного строительства. Сейчас дела у резидента налаживаются — компания стала официальным дилером техники Lovol в России. В ближайшее время они начнут заниматься ее продажей и обслуживанием на территории нашего парка, — поделился Алексей Фалько.

Дело за малым

На первой очереди индустриального парка сейчас базируется около 30 резидентов, 70% из них — малые производственные предприятия. Как отмечает Алексей Фалько, за семь лет запросы новых клиентов парка изменились: раньше большинство из них приходили строить склады, теперь — цеха.

За последние несколько лет число желающих перенести к нам свое производство выросло. Во многом это связано с трендом на импортозамещение, на фоне которого растут наши местные производители. Многие из них сейчас базируются в небольших арендованных помещениях, имеют ограничения по их использованию. А потому ведут поиск готовых объектов для приобретения или земельных участков для строительства, — говорит Алексей Фалько.

Например, в их числе — производитель бумажных стаканчиков Ecopaсk. Сейчас на территории ПРО-БИЗНЕС-ПАРКа строится его новый корпус. В начале января на площадке залили первый куб бетона. К середине марта уже собрали каркас, железобетонные колонны. А до конца года планируют передать объект заказчику. Площадь корпуса — около 2,5 тыс. кв. м. В среднем такие объекты строятся за 12-14 месяцев.

Завершено строительство корпуса для другого интересного проекта — Инжинирингового центра. Здесь сотрудники смогут не только заниматься научными разработками, но и создавать опытные образцы продукции. Сейчас в помещения завозится необходимое для этого оборудование.

А рядом с новым корпусом Инжинирингового центра работает предприятие «Аверон», которое производит зуботехническое оборудование. Раньше оно базировалось на арендованных площадях в Юго-Западном районе Екатеринбурга. Но помещение не было приспособлено под производственный процесс. Собственники компании много лет мечтали о переезде на новые площади. В частности вели переговоры с Уральским турбинным заводом на Эльмаше. Но в последний момент сделка сорвалась.Тогда обратили внимание на ПРО-БИЗНЕС-ПАРК.

Сейчас «Аверон» занимает площадь около 2,5 тыс. кв. м. С улицы здание кажется небольшим. Но пространство организовано так, что его хватает и для склада сырья, и для разных участков производственных линий, и для складирования готовой продукции.

Резидентом парка мы стали три года назад — в то время он уже активно застраивался и были понятны его перспективы, — рассказывает директор по производству компании «Аверон» Антон Пинжаков. — Мы точно так же приехали на экскурсию, осмотрели площадку и остались довольны. По поводу того, что парк находится на удалении от города, мы не переживали. Во-первых, это намного ближе, чем вторая очередь «Титановой долины» в Арамили. А во-вторых, рядом активно строится Солнечный, планируется строительство еще одного нового района — а значит, рядом с рабочими местами будет новое жилье. Подкупила и компетентность специалистов индустриального парка — мы постоянно чувствовали поддержку. Нам помогли спланировать процессы в новом корпусе, усилить пол для установки станков, организовать переезд.

Территория сотрудничества

Еще один бонус от размещения в индустриальном парке заключается в том, что здесь можно найти поставщиков продукции или услуг. И такие примеры в ПРО-БИЗНЕС-ПАРКе уже есть. Так, например, «Первая фабрика фасадов» стала поставлять свою продукцию другому резиденту, находящемуся через дорогу, — компании «Маэстро кухни». Грузовики, которые приезжают на распределительные центры «Верного», «Спортмастера», Wildberries и других, заправляются на местной АЗС «Газпромнефти», а на ремонт приезжают в BTC.

С резидентами кооперируется и управляющая компания индустриального парка. Так, например, пластиковые трубы она закупает у компании «Polycorr» — они используются для прокладки канализации и ливневой канализации. А встречи с резидентами иногда организует на площадке «TURBA Karting Hall».

Мы гордимся нашим окружением и помогаем формировать бизнес-комьюнити. Каждый год проводим собрания резидентов, где они могут познакомиться друг с другом, пообщаться в неформальной обстановке, а также поделиться с нами своими запросами и проблемами. Мы со своей стороны оперативно реагируем на их пожелания. Для тех, кто заинтересован в господдержке, организуем встречи с институтами развития. ПРО-БИЗНЕС-ПАРК — единственный в Екатеринбурге индустриальный парк, который аккредитован Минпромторгом РФ. Поэтому у наших резидентов есть дополнительные возможности для развития, — отметил Алексей Фалько.

Завершается экскурсия в офисе продаж ПРО-БИЗНЕС-ПАРКа — здесь можно увидеть макет парка и оценить перспективы его развития, а также провести переговоры и задать все интересующие вас вопросы.

Записаться на экскурсию легко — это можно сделать, позвонив по телефону 8 (343) 263-71-71 либо оставив заявку на сайте.

Реклама. ООО «УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» ИНН 6671382743 erid: LjN8KNuyt

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