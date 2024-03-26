Свердловчане остались без развлечений на неопределенный срок, бизнес готовится к проверкам

Власти региона приостановили проведение развлекательных, спортивных, патриотических и массовых мероприятий на объектах, не отвечающих требованиям антитеррористической защищенности.

26 марта соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Документ закрепляет решения антитеррористической комиссии региона от 23 марта.

До 27 апреля правоохранительные органы проведут проверки объектов и площадок, на которых проводятся массовые мероприятия на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности. В случае выявления фактов нарушений решения будут приниматься в соответствии с КОАП РФ.

Эти меры принимаются в связи с террористической атакой на посетителей московского «Крокус Сити Холла», в результате которой погибло 139 человек.

Ранее JustMedia.ru сообщил о письме за подписью министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева о запрете всех развлекательных массовых мероприятий до 10 мая. Позже министр культуры региона Светлана Учайкина уточнила, что концерты и спектакли не будут отменены, театры и концертные площадки продолжают работу, но в них усилены меры безопасности.