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Свердловчане остались без развлечений на неопределенный срок, бизнес готовится к проверкам

Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев. Иллюстрация: телеграм-канал Свердловский пул

Власти региона приостановили проведение развлекательных, спортивных, патриотических и массовых мероприятий на объектах, не отвечающих требованиям антитеррористической защищенности.

#НОВОСТИ

26 марта соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Документ закрепляет решения антитеррористической комиссии региона от 23 марта. 

До 27 апреля правоохранительные органы проведут проверки объектов и площадок, на которых проводятся массовые мероприятия на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности. В случае выявления фактов нарушений решения будут приниматься в соответствии с КОАП РФ.

Эти меры принимаются в связи с террористической атакой на посетителей московского «Крокус Сити Холла», в результате которой погибло 139 человек.

Ранее JustMedia.ru сообщил о письме за подписью министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева о запрете всех развлекательных массовых мероприятий до 10 мая. Позже министр культуры региона Светлана Учайкина уточнила, что концерты и спектакли не будут отменены, театры и концертные площадки продолжают работу, но в них усилены меры безопасности.

Автор: Виктория Говорковская
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