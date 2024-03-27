Абсолютный максимум. Выручка российских авиакомпаний в 2023 г. выросла на 31%

Выручка компаний растет на фоне рекордного роста цен на авиабилеты. Однако вместе с выручкой быстрыми темпами растут и расходы перевозчиков: обслуживание самолетов подорожало на 80%.

Совокупная выручка российских авиакомпаний в 2023 г. выросла на 31%, до 1,37 трлн руб., что стало абсолютным максимумом и превысило уровни 2019 г., пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитический отчет АКРА.

В исследовании сказано, что средний по отрасли показатель RASK (выручка авиакомпании в расчете на один кресло-километр) вырос на 16% год к году.

В первую очередь это связано с ростом цены на авиабилеты. Например в 2021 г., цены на билеты росли более чем на 15%. Ранее DK.RU рассказывал, что в январе 2024 г. цена на перелет в обе стороны выросла на 32% по сравнению с январем 2023 г., в феврале рост составил 42% год к году, это рекордные показатели с 2008 г.

При этом, по оценке АКРА, нынешний рост цен на билеты лишь отыгрывает «отсутствие адекватной индексации в предыдущие годы». Эксперты напоминают, что накопленная инфляция с 2019 г. составила 40%.

Вторым фактором роста выручки авиакомпаний стало увеличение средней дальности перелета — с 1,85 тыс. км в 2019 г. до 2,2 тыс. км в 2023 г. Это связано с развитием внутреннего туризма, отчасти заменившего поездки за рубеж, а также с удлинением маршрутов перелетов в незакрытые аэропорты юга России.

Собеседник на рынке авиаперевозок рассказал «Коммерсанту», что, несмотря на рекордную выручку, так же быстро растут расходы авиакомпаний: часть удорожания приходится на ослабление рубля, в остальном это подорожавшие топливо, комплектующие и услуги.

Операционные расходы группы «Аэрофлот» в 2023 г. выросли без учета оплаты труда и амортизации на 30%, до 411 млрд руб. При этом расходы на обслуживание самолетов выросли более чем на 80%, — говорит источник.

При низкой маржинальности перевозок и сокращении господдержки перевозчики будут вынуждены перекладывать рост себестоимости перелетов на пассажира, уверен собеседник.

Аналитики согласны, что операционные расходы авиакомпаний продолжат расти из-за удорожания обслуживания парка и индексации расходов на оплату труда персонала. В результате выручка сектора в 2024 г. может оказаться в диапазоне 1,3–1,6 трлн руб. при сохранении пассажиропотока 115 млн человек.