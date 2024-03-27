Сервисы доставки повышают цены на продукты из-за острой нехватки курьеров и сборщиков

За прошедший год онлайн-продажи продуктов в России выросли на 47%, рынок достиг отметки 918 млрд руб. В тройку основных игроков входят «Самокат», «Вкусвилл» и X5 Group.

Крупные торговые сети начали применять дифференцированное ценообразование на продукты в онлайне и офлайне, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор Infoline. Товары у крупных сетей при доставке могут быть на 5–10% дороже, чем в магазинах, на такой шаг сети идут из-за растущих издержек на последнюю милю, в том числе в связи с «беспрецедентной нехваткой кадров», особенно сборщиков и курьеров. Средняя зарплата последних за 2023 г. выросла в среднем на 30%.

Наиболее активно дифференцированное ценообразование используют такие сети гипермаркетов, как «Лента» и Metro, а также «Вкусвилл» и «Дикси», — уточняет Infoline.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объясняет, что увеличение цен в онлайне позволяет компенсировать расходы на сборку и доставку:

Другая стратегия предполагает отсечение небольших заказов и повышение минимального чека в зависимости от показателей загрузки курьеров или конкретного dark store. Такой подход распространен при заказе из ресторанов или у таких сервисов, как «Яндекс Лавка» и «Самокат».

Представитель «Вкусвилла» подтвердил, что в каталоге на сайте цены могут отличаться от цен в магазине. В сети отмечают, что такой подход позволяет адаптировать цены в зависимости от логистики.

В Metro говорят, что продажа товаров с доставкой предполагает дополнительные расходы, которые необходимо частично компенсировать ценообразованием, но это не стандартная «наценка». При этом на некоторые товары цены в онлайне могут быть и ниже цен в офлайн-магазине.

В Infoline подсчитали, что по итогам 2023 г. онлайн-продажи продуктов в России выросли на 47%, до 918 млрд руб., год к году. При этом динамика рынка замедляется. В тройку основных игроков за 2023 г. входят «Самокат», «Вкусвилл» и X5 Group.

Михаил Бурмистров, однако, считает, что повышение цен на продукты при онлайн-заказе вряд ли несет существенные риски для спроса. По его словам, для многих потребителей, привыкших к экспресс-доставке, такая индексация может быть не очень заметна. Но в то же время эксперт подчеркивает, что большинство покупателей все же не готовы к дорогой доставке.

Dk.RU рассказывал, что спрос на курьеров в декабре-феврале 2023-2024 гг. вырос на 34% в сравнении с тем же периодом 2022-2023 гг. Больше всего спрос на курьеров вырос в Санкт-Петербурге (+79%), Московской области (+52%), Свердловской области (+36%), Татарстане (+23%) и Москве (+16%).

Средние зарплатные предложения выросли значительнее всего в Санкт-Петербурге (+66%), Московской области (+54%), Москве (+43%), Свердловской области (+34%) и Татарстане (+31%).