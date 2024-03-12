Люди больше не хотят ходить в пункты выдачи? Спрос на курьеров вырос на 34%

По доступности различного типа доставок РФ лидирует среди всех стран мира. Традиционно самыми «горячими» сезонами для курьеров являются новогодние и гендерные праздники, а также ноябрьские распродажи.

Спрос на курьеров зимой 2023-2024 гг. вырос на 34% в сравнении с тем же периодом 2022-2023 гг., сообщает сервис «Работа.ру» со ссылкой на результаты собственного исследования.

Спрос на курьеров растет ежемесячно уже несколько лет, отмечает Елена Артемьева, директор по аналитике и Data Science «Работы.ру»:

Это объясняется развитием e-commerce отрасли, а также популярностью служб доставок. Здесь стоит отметить, что по доступности различного типа доставок Россия лидирует среди всех стран мира. Традиционно самыми «горячими» сезонами для курьеров можно считать недели больших распродаж в ноябре (11.11 и «Черная пятница»), весь декабрь как предновогодний сезон, а также февраль-март из-за гендерных праздников.

Больше всего спрос на курьеров вырос в Санкт-Петербурге (+79%), Московской области (+52%), Свердловской области (+36%), Татарстане (+23%) и Москве (+16%).

Средние зарплатные предложения выросли значительнее всего в Санкт-Петербурге (+66%), Московской области (+54%), Москве (+43%), Свердловской области (+34%) и Татарстане (+31%).

Ранее DK.RU сообщал о существенном росте товарооборота российских маркетплейсов. Согласно данным ФАС РФ, если в 2021 г. он составлял 167 млрд руб., то за один только третий квартал 2023-го стал 1,2 трлн руб. Количество продавцов за два года выросло в семь раз — до 700 тыс. уникальных организаций, включая ИП и самозанятых. При этом 88 млн уникальных покупателей совершили хотя бы одну покупку за год.

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