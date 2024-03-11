60% россиян покупают на маркетплейсах. Количество продавцов за два года выросло в семь раз

Властям не дают покоя рекорды маркетплейсов: в 3 кв. 2023 г. товарооборот составил 1,2 трлн руб., тогда как за весь 2021-й он был на уровне 167 млрд руб. Весь рынок фактически контролируют два игрока.

Товарооборот российских маркетплейсов в 2023 г. существенно увеличился, свидетельствуют данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которые приводит Парламентская газета. Если в 2021 г. он составлял 167 млрд руб., то за один только третий квартал 2023-го стал 1,2 трлн руб. Количество продавцов за два года выросло в семь раз — до 700 тыс. уникальных организаций, включая ИП и самозанятых. При этом 88 млн уникальных покупателей совершили хотя бы одну покупку за год.

Фактическими монополистами на рынке интернет-торговли являются Ozon и Wildberries — их доли составляют 47% и 35% соответственно.

По данным исследовательской компании «Анкетолог», на Wildberries чаще всего заказывают одежду и обувь для взрослых, на Ozon, «Яндекс-маркете» и «Сбермегамаркете» — товары для дома и дачи, на «Алиэкспрессе» — электронику и технику. Женщины делают покупки на маркетплейсах в среднем два-три раза в месяц, мужчины — один раз в месяц.

Между тем растет и количество жалоб от потребителей. За девять месяцев 2023 г. в Роспотребнадзор поступило более 48 тыс. таких обращений — столько же, сколько за весь 2022-й. При этом в 2022 г. количество обращений выросло на 29% по отношению к показателям 2021 г.

Напомним, в Совете Федерации обсуждается возможность создания государственного маркетплейса. Сервис может быть интегрирован в «Госуслуги» или на платформу «Почты России». Предполагается, что на нем будет представлена продукция только производителей из РФ, а плата для продавцов — существенно ниже частных маркетплейсов, сообщал DK.RU.

Участники рынка и эксперты инициативу восприняли скептически. По словам Германа Клименко, главы совета Фонда развития цифровой экономики, «все попытки государства во всем мире сделать что-то подешевле заканчивались плохо с точки зрения как раз именно того, к чему стремились».

Государство не должно заниматься бизнесом, его задача — регулировать экономические процессы законами, стимулируя их в том числе увеличением или снижением налогов, — подчеркнул г-н Клименко.

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