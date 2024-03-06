Депутаты предложили создать государственный маркетплейс. Без наценок и иностранных товаров

Сервис может быть интегрирован в «Госуслуги» или на платформу «Почты России». Предполагается, что на нем будет продукция только производителей из РФ. Участники рынка инициативу восприняли скептически.

В Совете Федерации обсудили возможность создания государственного маркетплейса. С таким предложением зампредседателя комитета верхней палаты по экономической политике Иван Абрамов обратился к замдиректора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Юлии Юдиной, пишет газета Ведомости. По словам Абрамова, сервис может быть реализован на базе портала Госуслуг или на платформе «Почты России»:

Вы не думали, что, чтобы поддержать наших российских товаропроизводителей, может быть, создать свой маркетплейс для именно российских товаропроизводителей с сертификатами? У нас много приличных сервисов сегодня, например «Госуслуги» или «Почта России» — тоже с государственным участием. Зато потребитель будет знать, что вот здесь, на маркетплейсе, товары точно с сертификатом, точно прошедшие все проверки. А самое главное, что вы, наверное, не 20% будете с продавца брать, например, а какую-то минимальную плату.

Г-жа Юдина ответила, что в данном вопросе «уже есть некоторые наработки», в частности — законопроект о «российской полке». Он обязует маркетплейсы иметь определенное количество карточек отечественных товаров при запросе потребителей на конкретный товар (подробности — читайте на DK.RU).

Участники рынка инициативу восприняли скептически, отмечает Sostav. По словам Михаила Бурмистрова, генерального директора «Infoline-аналитики», на сегодняшний день на рынке маркетплейсов уже сложилась высококонкурентная среда:

Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет» и «Мегамаркет» — это эффективные игроки, которые способны дать потребителю необходимый сервис и активно инвестировать собственные средства в привлечение клиентов. К тому же в ближайшее время будет активно развиваться маркетплейс «Магнит маркет».

Ранее ФАС признала доминирующее положение Wildberries и Ozon: на эти маркетплейсы приходится 80% рынка онлайн-торговли, сообщал DK.RU.

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