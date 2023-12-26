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Закон о «российской полке». Ритейлеров обяжут продавать отечественную бытовую технику

Закон о «российской полке». Ритейлеров обяжут продавать отечественную бытовую технику
Иллюстрация: РИА Новости

Минпромторг определит перечень товаров российского производства и их долю в ассортименте ритейлеров. Маркетплейсы обяжут первые 50 поисковых строк отдавать российским или белорусским товарам.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Минпромторг обяжет крупные сети магазинов электроники «выделять полку» для российских товаров, пишет «Коммерсант». Соответсвующий закон может вступить в силу уже 1 марта 2024 г., если пройдет все стадии согласования.  

Депутаты от «Единой России» разработали законопроект о «российской полке» еще в начале 2023 г., в октябре он был направлен в правительство.

В документе сказано, что Минпромторг определит наименования товаров, производимых в РФ, и их необходимую долю в ассортименте ритейлеров. При этом новый закон будет регулировать и работу маркетплейсов: при поисковой выдаче первые 50 строк необходимо будет отдавать российским или белорусским товарам: бытовой химии, косметике и др. Собеседники издания отмечают, что крупные маркетплейсы уже начали заключать с отечественными производителями электроники соглашения о размещении их товаров на площадках. 

Российский производитель электроники Fplus поддерживает создание единой системы мер поддержки российских брендов:  

Отечественные производители готовы закрыть потребность в потребительской электронике во многих сегментах. Но их конкурентоспособность ниже китайской, поэтому нужно не только административное воздействие, но и программы кешбэка, софинансирование маркетинговых затрат и другие меры, — сообщили в компании.  

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что на данный момент российская техника широко представлена в крупногабаритных товарах для дома и кухни в базовом и среднем ценовых сегментах. Речь идет о холодильниках и морозильных камерах, плитах, стиральных машинах:

Кроме того, в стране активно развивают локальное производство китайские и турецкие игроки, в категориях крупной бытовой техники влияние импортных товаров невелико,— рассказали в компании. 

Ранее DK.RU рассказывал, что правительство России выступило с инициативой повысить ставки таможенных пошлин на ввоз отдельных категорий бытовой электроники до 10%. В частности речь идет о введении пошлин на кондиционеры и сплит-системы, вентиляторы и бытовые посудомоечные машины. Повышение пошлин на импортные товары должно сделать покупку отечественной бытовой техники более привлекательной.   

Добавим, в декабре стало известно, что российское подразделение Bosch ведет переговоры о продаже бизнеса турецкому инвестфонду Can Holding, который планирует начать в РФ производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и другие).

Автор: Екатерина Тарханова
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