Пластинки, CD и кассеты возвращаются. Почему музыка на носителях снова популярна?

Спрос на проигрыватели виниловых пластинок вырос в 1,6 раза, на CD-плееры — в 12 раз. Продажи бьют рекорды и на первичном, и на вторичном рынках. Покупают не только диски и пластинки, но и кассеты.

В 2023 г. в России заметно выросли продажи музыкальной техники, в первую очередь проигрывателей виниловых пластинок (LP) и компакт-дисков (CD). Также увеличивается спрос на аудиокассеты и даже на видеомагнитофоны VHS, пишет газета Известия со ссылкой на участников рынка.

Так, на Wildberries по сравнению с 2022 г. продажи CD выросли почти вдвое, а проигрывателей для них — почти в 12 раз. На «Яндекс Маркете» спрос на виниловые и CD-проигрыватели увеличился в 1,6 и 2,3 раза соответственно. А количество проданных на маркетплейсе виниловых пластинок увеличилось в 1,8 раза.

На Ozon рост продаж проигрывателей винила в прошлом году в штуках составил 2,1 раза, средняя цена упала на 9%. Активнее всего их покупали жители Екатеринбурга, Новосибирска и Казани.

В «М.Видео-Эльдорадо» продажи проигрывателей CD и LP, а также самих носителей в 2023 г. сохранились на уровне 2022 г. Там же отметили, что спросом продолжают пользоваться диски с видео — в форматах DVD и Blu-Ray.

Интерес обусловлен желанием покупателей получить новый эмоциональный и тактильный опыт, насладиться процессом прослушивания, просмотра и коллекционирования. Проигрыватели виниловых пластинок популярны в качестве необычных подарков, — отметил представитель объединенного ритейлера.

По оценке ComNews Research, в 2023 г. в стране было продано около 160 тыс. виниловых проигрывателей и CD-плееров (в 1,6 раза больше, чем в 2022 г.). За год на первичном рынке было продано свыше 700 тыс. виниловых пластинок.

Схожая ситуация наблюдается и на вторичном рынке. Интерес пользователей «Авито» к аналоговым носителям и проигрывателям увеличился почти в 1,5 раза. Наибольший рост показывают продажи грампластинок — за год они выросли вдвое. Средняя цена за виниловую пластинку на «Авито» составляет 2,6 тыс. руб., что на 10% выше, чем годом ранее.

Второе место по увеличению продаж среди физических носителей заняли CD-диски (рост на 45%), третье — у аудиокассет (+35%). Средняя стоимость таких аналоговых носителей составила 1,13 тыс. рублей и 700 рублей соответственно. Продажи видеомагнитофонов для VHS-кассет (также используются для записи и воспроизведения музыки, прим.ред.) выросли на 3%, а средняя стоимость составила 3,15 тыс. руб.

Коллекционеры и поклонники аналоговой музыки охотятся за редкими и обладающими статусом культовых музыкальными записями на пластинках и аудиокассетах. На данный момент на платформе размещено почти 300 тыс. объявлений о продаже пластинок. Среди них есть как винил массовых серий, так и редчайшие экземпляры, выпущенные ограниченным тиражом, — сказал представитель сервиса.

Ещё одна тенденция — рост интереса к аудио-технике, выпущенной в 1980 и 1990-е гг. (так называемая «винтажная» техника). Зачастую, приобретая 20-30-ти летнее устройство, пользователь может не только сэкономить, но и получить качество выше, чем способна обеспечить современная продукция в том же ценовом сегменте, говорит автор блога druzhinin audio.

Партнер ComNews Research Леонид Коник отмечает два тренда возобновления интереса к музыке на носителям — первый исходит от самой индустрии, второй — от слушателей:

Цифровые платформы вынудили исполнителей зарабатывать концертами: именно в этом причина взрывного роста огромных мировых концертных туров в последние 15 лет. Вернувшись к продаже дисков и пластинок, музыканты снова могут зарабатывать на записях.

Слушатели, в свою очередь, устали от безликой музыки на цифровых платформах и хотят большего контакта с любимыми исполнителями:

Им приятно посмотреть их фотографии и прочитать тексты песен на конверте грампластинки или в буклете, вложенном в CD.

Схожие тенденции наблюдаются также в Европе, США и ряде азиатских стран.

Ранее DK.RU рассказывал историю предпринимателя Виталия Листраткина, который в 2014 г. на волне увлечения виниловыми пластинками открыл интернет-магазин «Интерра Маркет», в котором продают музыку на носителях.