Уральский «Оскар» для предпринимателей получил новую статуэтку
29 мая состоится награждение победителей конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга» по итогам 2023 г. Статуэтку разработала Мастерская подарков «День РА».
Конкурс проводится для содействия развитию предпринимательской деятельности. Принять участие в нем могут субъекты малого предпринимательства (доходы до 800 млн руб., среднесписочная численность работников до 100 чел.) и самозанятых граждане, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «город Екатеринбург» не менее одного года со дня регистрации вне зависимости от сферы деятельности.
Заявки на участие принимаются в следующих номинациях: «Производственный бизнес», «Бизнес в сфере услуг», «Торговое предприятие» «Прорыв года», «Строительный бизнес», «HORECA — отели», «HORECA — рестораны, кафе», «IT-бизнес», «Самозанятость» и «Народный выбор». Подать заявку необходимо до 13 апреля, участие в конкурсе бесплатное.
Участие в конкурсе «Предприниматель года города Екатеринбурга» — это не только возможность показать результаты своего труда, но и шанс стать частью большой истории нашего города, вдохновить других на новые свершения и внести свой вклад в общее дело развития Екатеринбурга. Желаю всем участникам конкурса уверенности в своих силах, неиссякаемой энергии и, конечно же, успехов на пути к вершинам профессионального мастерства. Пусть каждый из Вас будет замечен и оценен по достоинству, — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
В 2024 г. лауреатам конкурса будут вручать новую памятную статуэтку. Предпринимательский «Оскар» Екатеринбурга разработала и изготовила Мастерская подарков «День РА».
Вдохновением послужила скульптура «Разорванные цепи пролетариата», установленная над плотиной в центре Екатеринбурга. В новом прочтении символа авторы статуэтки увидели свободу в бизнесе и победу воли предпринимателей над обстоятельствами, а также установили связь Исторического сквера и первых промышленников-металлургов Екатеринбурга с деловой активностью современных бизнесменов Урала.
Деловые партнеры конкурса:
Уральская торгово-промышленная палата, российская общественная организация «Деловая Россия» (СО), общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» (СО), Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, культурно-выставочный комплекс «Синара-центр».
Информационные партнеры конкурса:
«Деловой квартал» (генеральный информационный партнер), «Эксперт Урал», радио «Город ФМ», National Business.
В прошлом году на конкурс было подано 330 заявок, DK.RU рассказывал о победителях в 13-ти номинациях по итогам 2022 г.