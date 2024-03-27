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Уральский «Оскар» для предпринимателей получил новую статуэтку

Уральский «Оскар» для предпринимателей получил новую статуэтку
Иллюстрация: предпринимательгода-екб.рф

29 мая состоится награждение победителей конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга» по итогам 2023 г. Статуэтку разработала Мастерская подарков «День РА».

#НОВОСТИ

Конкурс проводится для содействия развитию предпринимательской деятельности. Принять участие в нем могут субъекты  малого предпринимательства (доходы до 800 млн руб., среднесписочная численность работников до 100 чел.) и самозанятых граждане, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «город Екатеринбург» не менее одного года со дня регистрации вне зависимости от сферы деятельности.

Заявки на участие принимаются в следующих номинациях: «Производственный бизнес», «Бизнес в сфере услуг», «Торговое предприятие» «Прорыв года», «Строительный бизнес», «HORECA — отели», «HORECA — рестораны, кафе», «IT-бизнес», «Самозанятость» и «Народный выбор». Подать заявку необходимо до 13 апреля, участие в конкурсе бесплатное.

Участие в конкурсе «Предприниматель года города Екатеринбурга» — это не только возможность показать результаты своего труда, но и шанс стать частью большой истории нашего города, вдохновить других на новые свершения и внести свой вклад в общее дело развития Екатеринбурга. Желаю всем участникам конкурса уверенности в своих силах, неиссякаемой энергии и, конечно же, успехов на пути к вершинам профессионального мастерства. Пусть каждый из Вас будет замечен и оценен по достоинству, — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 2024 г. лауреатам конкурса будут вручать новую памятную статуэтку. Предпринимательский «Оскар» Екатеринбурга разработала и изготовила Мастерская подарков «День РА».

Вдохновением послужила скульптура «Разорванные цепи пролетариата», установленная над плотиной в центре Екатеринбурга. В новом прочтении символа авторы статуэтки увидели свободу в бизнесе и победу воли предпринимателей над обстоятельствами, а также установили связь Исторического сквера и первых промышленников-металлургов Екатеринбурга с деловой активностью современных бизнесменов Урала.

Деловые партнеры конкурса:

Уральская торгово-промышленная палата, российская общественная организация «Деловая Россия» (СО), общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» (СО), Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей,  культурно-выставочный комплекс «Синара-центр».

Информационные партнеры конкурса:

«Деловой квартал» (генеральный информационный партнер), «Эксперт Урал», радио «Город ФМ», National Business.

В прошлом году на конкурс было подано 330 заявок, DK.RU рассказывал о победителях в 13-ти номинациях по итогам 2022 г.

Автор: Валерия Зык
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