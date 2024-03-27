Банк Уралсиб принял участие в конференции АСМАП в Екатеринбурге

Ежегодная региональная конференция Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) прошла в Екатеринбурге 20 марта 2024 г.

Темой конференции в Уральском федеральном округе стали «Актуальные аспекты развития международных автомобильных перевозок грузов и адаптация их к современным условиям».

В работе конференции приняли участие представители транспортно-логистических компаний из УрФО и Пермского края, органов исполнительной власти субъектов УрФО, профессиональных общественных объединений, банков, страховых и лизинговых компаний.

Участники мероприятиия обсудили основные тенденции экспорта и импорта продукции в Уральском регионе, потенциальные вызовы для рынка логистики в сложившихся условиях, а также вопросы административной практики в отношении перевозчиков, их взаимодействие с органами власти и общественными объединениями предпринимателей. Среди других обсуждаемых вопросов — возможности приобретения и обслуживания грузового автотранспорта, оптимальные схемы финансирования таких покупок.

Банк Уралсиб на мероприятии представляла Гульнара Ямнова, директор по работе с клиентами премиального сегмента малого бизнеса Екатеринбургского филиала банка. Она рассказала участникам мероприятия о преимуществах лизинговых продуктов для автотранспортных компаний от партнера Уралсиба ООО «Интерлизинг».

«Мы активно развиваем сотрудничество с предпринимателями сферы МСБ, предоставляя финансовые ресурсы для развития бизнеса на выгодных условиях и современные высокотехнологичные банковские сервисы. Международные автоперевозки сегодня — крайне значимая и быстро развивающаяся отрасль экономики, и мы благодарны АСМАП за возможность участия в конференции и общения с ключевыми игроками отрасли», — отметила Гульнара Ямнова. По ее словам, отраслевые конференции дают хорошую возможность установить контакты с предпринимателями и наладить с ними эффективное взаимовыгодное взаимодействие.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid:LjN8KQ8Nf