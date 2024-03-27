Банк Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии с интернет-банком для бизнеса

Интеграция позволяет пользователям* автоматизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера.

Пользователям интернет-банка для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн, ведущим учет в онлайн-бухгалтерии «Моё дело», теперь доступна интеграция автоматического получения выписок из интернет-банка в сервис «Моё дело»** и отправка платежных поручений из «Моё дело» в интернет-банк.

Операции, банковские выписки с автозагрузкой в систему учета, оплата платежек, и все это в одном окне, в том числе:

Обмен электронными документами с банком.

Проведение платежей.

Загрузка выписки операций по расчетному счету прямо в систему учета.

Отражение в учете, на основании выписки, операций по поступлениям и платежам, которые автоматически формируют в учете необходимые бухгалтерские проводки.

Из банковских выписок информация по движению денег попадает во все регистры и отчеты: КУДИР, декларацию по УСН, годовую оборотно-сальдовую ведомость и бухгалтерскую отчетность.

Пользователям сервиса «Моё дело», не являющимся клиентами Уралсиба, банк предлагает специальные условия по открытию расчетного счета в рамках акции «Выгодное начало»**.

Более подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*Функционал доступен пользователям c SMS и Рутокен. Для пользователей PayControl станет доступен в ближайшее время.

**Предоставляется совместно с ООО «Моё дело» (ИНН 7701889831), предоставляющим услуги в области бухгалтерского учета по модели SaaS в России.

***Акция «Выгодное начало» с 20.02.2024 по 30.06.2024 г. для новых клиентов банка — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — клиенты банка) — 3 месяца бесплатного обслуживания. Специальные тарифы в рамках акции применяются для клиентов банка: предоставивших полный пакет документов и открывших первый расчетный счет (далее — РС) в рублях РФ; не имеющих в банке иных действующих РС в рублях РФ в течение 3 месяцев до даты открытия первого РС; подключивших пакет услуг «Пора расти»/«Оптимальный с периодичностью 1/3 мес. Подробнее на uralsib.ru. Реклама, не публичная оферта. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия ЦБ РФ № 30 от 10.09.2015 г.

Справка Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 марта 2024 года насчитывает 216 точек продаж, 1329 банкоматов и 277 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KbDGP