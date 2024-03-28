Торговая сеть «Пятёрочка» проведет бизнес-встречу для уральских предпринимателей

4 апреля торговая сеть «Пятёрочка» проведет бизнес-встречу «Новые возможности роста в продуктовом ритейле» для предпринимателей, инвесторов и владельцев недвижимости.

Эксперты «Пятёрочки Франчайзинг» расскажут, как можно открыть собственный магазин по франшизе и получать прибыль даже без опыта в этой сфере.

Среди спикеров мероприятия:

— Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области по инвестициям

— Михаил Кольцов, директор департамента франчайзинга торговой сети «Пятёрочка»

— Леонид Дубман, директор Территории Волга торговой сети «Пятёрочка»

— Валерия Осташева, руководитель направления Департамента Франчайзинга торговой сети «Пятёрочка»

Помимо обсуждения перспектив в продуктовом ритейле, участников познакомят с финансовой моделью франшизы «Пятёрочки»: расскажут о первоначальных инвестициях, сроке окупаемости, средней прибыли. А также о преимуществах модели обратного франчайзинга, которую много лет развивает торговая сеть.

Мероприятие пройдет 4 апреля с 17:00 до 21:00 в ресторане «Гастроли» по адресу: Екатеринбург, ул. 8 марта, 4.

Участие в бизнес-завтраке – бесплатное, по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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