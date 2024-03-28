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Торговая сеть «Пятёрочка» проведет бизнес-встречу для уральских предпринимателей

Торговая сеть «Пятёрочка» проведет бизнес-встречу для уральских предпринимателей
Иллюстрация: Пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

4 апреля торговая сеть «Пятёрочка» проведет бизнес-встречу «Новые возможности роста в продуктовом ритейле» для предпринимателей, инвесторов и владельцев недвижимости.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Эксперты «Пятёрочки Франчайзинг» расскажут, как можно открыть собственный магазин по франшизе и получать прибыль даже без опыта в этой сфере.

Среди спикеров мероприятия:

Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области по инвестициям

Михаил Кольцов, директор департамента франчайзинга торговой сети «Пятёрочка» 

Леонид Дубман, директор Территории Волга торговой сети «Пятёрочка»

Валерия Осташева, руководитель направления Департамента Франчайзинга торговой сети «Пятёрочка»  

Помимо обсуждения перспектив в продуктовом ритейле, участников познакомят с финансовой моделью франшизы «Пятёрочки»: расскажут о первоначальных инвестициях, сроке окупаемости, средней прибыли. А также о преимуществах модели обратного франчайзинга, которую много лет развивает торговая сеть.

Мероприятие пройдет 4 апреля с 17:00 до 21:00 в ресторане «Гастроли» по адресу: Екатеринбург, ул. 8 марта, 4.

Участие в бизнес-завтраке – бесплатное, по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Реклама. ООО «Агроторг», ИНН 7825706086, erid: LjN8Jvw8P

Автор: Евгений Ячменев
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