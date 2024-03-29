«Разрабатываем продукцию с нуля и строим новый завод»: как вырос поставщик госкорпораций

«Хорошо помним, как заводы закрывались, а специалисты оказывались без работы. Сейчас иначе. Сотрудники с пониманием идут на переработки — чувствуют ответственность перед Родиной» — Алексей Миночкин.

С директором Исетского кузнечно-механического завода Алексеем Миночкиным DK.RU общался в марте 2022 г. — после начала СВО, обвала курса рубля и введения пакета санкций. Тогда предприятия Свердловской области только столкнулись с первыми экономическими сложностями. ИКМЗ не исключение: из-за повышения стоимости входящего сырья под угрозой оказалось выполнение обязательств по контрактам.

В этой ситуации руководство предприятия решило не отказываться от планов по развитию, а стало искать возможности для выхода из сложившейся ситуации. Спустя два года Алексей Миночкин рассказал, что у него получилось.

Последнее время часто звучит тезис о том, что сложившаяся ситуация стала окном возможностей для малых производственных предприятий: одни стали активнее сотрудничать с ОПК, другие — выпускать импортозамещающую продукцию. Ваш завод тоже попал в число везунчиков?

— Еще до СВО мы поставляли продукцию из титана госкорпорациям в ограниченных количествах. Сейчас объем заказов увеличился в семь-восемь раз. Для решения этой задачи возникла необходимость усилить штат специалистами, в том числе узконаправленных специальностей. Если в 2022 г. у нас было около 40 сотрудников, то сейчас их почти в два раза больше. Проведена оптимизация технологических процессов. Максимально эффективно используем действующее оборудование. Новое закупаем у российских и китайских производителей.

При поддержке государства и областного правительства мы стали участвовать в программах по модернизации оборудования, также в прошлом году стали резидентом ОЭЗ «Титановая долина». В начале этого года приступили к строительству нового завода — планируем ввести его в эксплуатацию в конце 2024 г. За счет новых производственных площадей мы планируем расширить существующие мощности, а также кратно увеличить выпуск готовой продукции. Суммарные вложения в новый проект превысят 1 млрд руб.

Что будете производить на новой площадке?

— В первую очередь планируем увеличить объем производства металлических полуфабрикатов — прутков и колец. По техническому заданию заказчика начинаем осваивать новую продукцию.

Фактически завод сейчас занимается не только выпуском стандартной серийной продукции, но и разработкой новых изделий с нуля. В частности запускаем производство штамповки и изделий из нее: для этого мы привлекаем высококвалифицированных инженеров, которые помогают нам не только осваивать существующие технологии, но и внедрять новые.

В перспективе планируем роботизировать рабочие участки, будет использоваться искусственный интеллект.

Почему вы решили строить новое производство в «Титановой долине»? Все-таки это достаточно далеко от вашей действующей площадки.

— Идеальным решением было бы построить новые цеха рядом с существующими. Но преимущества и льготы, которые мы получаем как резиденты особой экономической зоны, делают этот вариант более привлекательным.

Для нас было важно получить льготы по импорту оборудования с учетом того, что часть станков завозим из Китая. Также резиденты ОЭЗ получают весомые льготы по налогообложению и по тарифу на электроэнергию.

Фото: департамент информполитики области

Как будете решать проблему с кадрами для нового производства? Сейчас с ней сталкиваются многие предприятия.

— Мы и по себе знаем, как сложно решить кадровую проблему. В свое время мы даже перевозили рабочих нужных нам специальностей из других регионов и продолжаем эту практику сейчас.

За последние годы мы внедрили систему наставничества: наши опытные специалисты с удовольствием делятся знаниями с новичками, а мы в свою очередь их всячески стимулируем и поддерживаем. Берем людей после армии, обучаем профессиям практически с нуля.

Стараемся создать для сотрудников комфортные условия работы. Предлагаем зарплаты выше, чем в среднем по отрасли, по законодательству оплачиваем все переработки, развиваем систему поощрений для создания дополнительной мотивации. Помогаем сотрудникам с решением их проблем. Я думаю, они чувствуют нашу заботу, поэтому текучки у нас практически нет.

Зарплаты специалистов на оборонных предприятиях за последнее время существенно выросли из-за переработок. У вас так же?

— Да, чтобы справиться с объемом заказов, мы стараемся максимально эффективно использовать имеющееся оборудование. Часто вводим дополнительные смены — и в ночь, и в выходные дни.

Сотрудники относятся к этому с пониманием?

— Конечно. Были те, кто сначала сопротивлялся. Но потом они увидели, что товарищи, которые выходят в дополнительные смены, зарабатывают существенно больше, и тоже подтянулись.

На самом деле у нас патриотично настроенный персонал. Все понимают ситуацию в стране, работают с полной самоотдачей — не только за деньги, но и чувствуя свою ответственность перед Родиной.

Какие еще проблемы за прошлый год стали наиболее острыми для вашего предприятия? И какие ожидания вы связываете с 2024 г.?

— Мы, как и многие другие компании, столкнулись со сложностями в связи с ростом ключевой ставки ЦБ и инфляцией. Когда ты работаешь с импортным сырьем или оборудованием, может подкосить изменение курса валют. Но со всем этим можно справиться благодаря грамотному планированию.

Вы видите, что происходит подъем промышленности. Мы хорошо помним те времена, когда заводы закрывались, высококвалифицированные специалисты оказывались без работы и были вынуждены заниматься непрофильными вещами. Радует, что сейчас все, кто умеет делать качественную продукцию, может применить свой опыт и знания.

Поэтому ожидания от года у нас оптимистичные. Объем производимой продукции растет. Все работы по нашей новой площадке идут в графике. Готовы и дальше работать во славу России.

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