Крупнейший производитель кирпича продал все свои заводы в России

Совокупные инвестиции Wienerberger в российские заводы с момента выхода компании на отечественный рынок превысили €60 млн. Средняя мощность оценивается в 443,3 млн кирпичей в месяц.

Австрийский концерн Wienerberger, который считается крупнейшим производителем кирпича в мире, продал свои заводы в России, пишет РБК. В сделку вошли два завода по производству кирпича, расположенные во Владимирской области и Татарстане.

В головном офисе Wienerberger информацию изданию подтвердили:

В связи с геополитической ситуацией компания приняла решение уйти с российского рынка в 2022 г. Структурирование сделки оказалось очень сложным в условиях постоянно меняющегося законодательства, однако продажа местного бизнеса российской семейной группе была успешно завершена. С продажей активов завершился уход Wienerberger с российского рынка, — отметил представитель Wienerberger.

Новым собственником компаний «Винербергер Куркачи» и «Винербергер кирпич» стала фирма «Строймикс», которая принадлежит бизнесмену Алексею Филину. Издание пишет, что связанные с ним структуры контролируют «Брянский силикатный завод» и «Клинцовский силикатный завод». Предприятия выпускают силикатные блоки, силикатный кирпич, известь и строительный песок.

Концерн Wienerberger является крупнейшим в мире производителем керамических строительных блоков и кирпича. Среди его торговых марок: Terca (облицовочный кирпич и фасадная плитка), Porotherm (поризованные блоки), Penter (клинкерная брусчатка) и Koramic (керамическая черепица).

Первый завод в России концерн открыл в 2004 г. во Владимирской области. Второе предприятие было запущено в 2008 г. в Татарстане. Совокупные инвестиции Wienerberger в заводы в России с момента выхода компании на отечественный рынок превысили €60 млн.

Суммарная проектная мощность двух проданных в России заводов Wienerberger в год сопоставима со средним месячным объемом производства керамических кирпичей в целом по России. В 2023 г. этот средний объем составил около 443,3 млн условных кирпичей в месяц.

В 2023 г. выручка предприятия во Владимирской области составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 83 млн руб. Выручка завода в Татарстане за прошлый год — 906 млн руб., чистая прибыль — 114,9 млн руб.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что фактическая стоимость предприятий с учетом уровня износа оборудования и их текущего состояния составляла около 4,5 млрд руб, однако сумма сделки не превысила 2 млрд руб. — это связано с тем, что выкуп активов у уходящих из России иностранцев проходит с дисконтом.

Напомним, что летом 2023 г. Генпрокуратура изъяла в пользу России три цементных завода, которые принадлежали немецкой группе HeidelbergCement. В иске Генпрокуратуры говорилось, что владелец россискийх заводов зарегистрирован на территории другой страны и «может совершить действия, которые приведут к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей и созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке», писал DK.RU.

Вместе с тем участники строительного рынка ранее отмечали, что в 2023 г. рост себестоимости квадратного метра опережал динамику роста рыночной цены. Высокая конкуренция на строительном рынке приводит к тому, что цены на строительные материалы, на рабочую силу, на земельные аукционы только растут.