Клиенты уходят. Санкции против российских алмазов ударили по рынку Европы

Все камни, которые привозят в Европу, теперь нужно отправлять на сертификацию в бельгийский Антверпен, где эксперты должны подтвердить, что алмазы не имеют отношения к России.

Санкции в отношении российских алмазов вызвали хаос на ювелирном рынке Европы, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую The Times. С 2024 г. страны G7 запретили импорт добытых, обработанных или произведенных в России алмазов, писал DK.RU. При этом с 1 марта ограничения действуют также на камни, ограненные в третьих странах.

Британское СМИ пишет, что закупщики в Европе теперь обязаны подтверждать происхождение драгоценных камней документами. Все камни нужно отправлять на сертификацию в бельгийский Антверпен — один из ведущих мировых центров торговли алмазами. На каждый алмаз необходимо предоставлять сертификат — где добыли и где огранили, также сертификат должен подтверждать, что камень не имеет отношения к России.

Как отмечает The Times, Лондон и Вашингтон могут не использовать схему проверок в Антверпене, производителям бриллиантов этих стран разрешено самостоятельно подтверждать страну происхождения камней.

Трейдеры жалуются, что проверки приводят к дополнительным расходам и задержкам: если раньше на выполнение заказа могло уйти двое суток, то теперь процесс занимает до двух недель.

Издание отмечает, что с 1 марта на экспертизу отправляются камни крупнее одного карата, а с сентября нужно будет подтверждать происхождение камней начиная с 0,5 карат.

Руководство алмазодобывающей и маркетинговой компании De Beers предупредило правительство Бельгии, что последствия санкций в отношении российских алмазов и необходимость сертификации всех камней приведет к «существенным задержкам, блокировкам и расходам на импорт алмазов в Бельгию».

Финансовый консультант алмазной отрасли рассказал изданию, что десятки компаний сообщили ему о намерении перебраться из Антверпена на каменные алмазные биржи в Дубай или Индию.

Десять компаний сообщили мне, что планируют переехать в Дубай или Индию из-за новых правил. Поскольку последствия санкций в отношении российского сырья не касаются алмазных центров в Дубае, Нью-Дели и Тель-Авиве, некоторые компании решили туда передислоцироваться, — говорят источники.

Собеседники британской газеты при этом утверждают, что идентифицировать российские камни очень сложно:

Таможенники вряд ли сумеют отличить российские алмазы от других. При самом большом желании в мире среднестатистический таможенный сотрудник не сможет посмотреть на один алмаз, потом на другой и сказать: «Этот точно российский», — заявлял глава De Beers Эл Кук.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Михаил Гордиенко добавляет, что, выясняя происхождение алмазов, участники рынка должны прежде всего проверять счета-фактуры, в которых указана страна добычи или переработки:

Однако камни могут продать в другую страну, а уже оттуда — в ЕС. А также — обработать в третьих странах, например в Индии.

По словам экономиста, существенные задержки в таможенном оформлении дестабилизируют сложившийся ритм деятельности обрабатывающего сектора, что может в итоге выразиться в падении ВВП Бельгии.

Теперь странам G7 предстоит разобраться с тем, что делать с «механизмом проверки и сертификации необработанных алмазов внутри страны», заключает The Times.