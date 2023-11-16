Лучшие друзья девушек: Евросоюз запретил покупать российские алмазы

В проекте новых санкций ЕС появился запрет на импорт алмазов. Брюссель может также запретить экспорт в Россию «станков и деталей к ним, которые могут быть использованы для производства оружия».

Проект нового 12-го пакета пакета санкций ЕС содержит меры, которые, по мнению Брюсселя, позволят более эффективно соблюдать потолок цен на российскую нефть. Из новшеств запрет на импорт алмазов с 1 января 2024 г., сообщил Bloomberg со ссылкой на документы. Брюссель может также запретить экспорт в Россию «станков и деталей к ним, которые могут быть использованы для производства оружия», пишет Коммерсантъ.

Этот вопрос обсуждался и в ходе встрече глав МИД стран G7 на прошлой неделе. Причем они настаивали на том, чтобы ограничить поставки драгоценных камней весом в 1 карат и выше. Плюс предоставить преференции африканским алмазам, а российские вытеснить на менее маржинальные рынки, то есть в Юго-Восточную Азию. Однако той же Индии никто обрабатывать российские алмазы пока не запрещает, их просто не рекомендуется поставлять на европейский рынок. Но тогда министры так и не смогли согласовать введение этих ограничений.

Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев не исключает, что принятие документа может затянуться из-за разногласий стран по конкретным положениям:

Скорее всего, обсуждаются параметры санкций, потому что с каждым пакетом согласовывать их все сложнее. Возникают вопросы, так как интересы некоторых стран серьезно задеваются, например, Бельгии по тем же алмазам, а Болгарии и Венгрии — по атому. Есть много нюансов.

Рассматривается возможность введения ограничений на такие товары, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников. Проект будет обсуждаться странами-членами ЕС на этой неделе, меры могут измениться до утверждения пакета. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее на этой неделе говорил, что 12-й пакет санкций будет обнародован 15 ноября.

8 ноября 2023 г. Великобритания расширила список санкций в отношении России на 29 позиций. В него попали Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), золотодобывающая компания Nord Gold и другие юридические и физические лица, рассказывал DK.RU.