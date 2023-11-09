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Очередная уральская компания попала в очередной список санкций

Очередная уральская компания попала в очередной список санкций
Иллюстрация: ru.freepik.com

Наряду с другими, кто «ведет бизнес в секторе, который имеет стратегическое значение для правительства России», под санкции Великобритании попала УГМК.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

8 ноября 2023 г. Великобритания расширила список санкций в отношении России на 29 позиций. В него попали Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), золотодобывающая компания Nord Gold и другие юридические и физические лица, сообщает «Коммерсантъ».

УГМК внесли в санкционный список из-за «ведения бизнеса в секторе, который имеет стратегическое значение для правительства России». Причиной наложения санкций на РСПП стала «причастность к получению выгоды от правительства».

Под персональные санкции попали директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, президент АО «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков, жена миллиардера Алексея Мордашова и другие лица.

Ранее США ввели экспортные санкции против «ВСМПО-Ависмы». Российский производитель титана оказался в «черном списке» из 27 компаний из разных стран, опубликованном 25 сентября. По мнению Министерства торговли США, корпорация поставляет продукцию «оборонке». Другие «счастливчики» — ООО «Девайс Консалтинг», ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», «Стрелой».

Под санкции также попали 23 фирмы из Китая, Германии, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Пакистана, снабжающие российский ВПК.

В отличие от санкций Минфина США, включение в особый список Министерства торговли («Entity list») не подразумевает заморозки активов и запрета на любые сделки. Однако американским фирмам и гражданам придется получать специальную лицензию от Министерства торговли на любые экспортные сделки с подсанкционными компаниями.

Читайте также на DK.RU: Минфин США озвучил объем замороженных активов России.

Автор: Татьяна Юстус
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