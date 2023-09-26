США ввели экспортные санкции против «ВСМПО-Ависма»

Российский производитель титана оказался в «черном списке» из 27 компаний из разных стран, опубликованном 25 сентября. По мнению Министерства торговли США, корпорация поставляет продукцию «оборонке».

В новом санкционном списке Министерства торговли США фигурирует пять российских компаний, в том числе крупнейший мировой производитель продукции из титана и титановых сплавов «ВСМПО-Ависма». Другие «счастливчики» — ООО «Девайс Консалтинг», ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», «Стрелой».

Под санкции также попали 23 фирмы из Китая, Германии, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Пакистана, снабжающие российский ВПК.

В отличие от санкций Минфина США, включение в особый список Министерства торговли («Entity list») не подразумевает заморозки активов и запрета на любые сделки. Однако американским фирмам и гражданам придется получать специальную лицензию от Министерства торговли на любые экспортные сделки с подсанкционными компаниями.

Напомним, что в июле на «ВСМПО-Ависма» назначили нового гендиректора. Корпорацию возглавил Дмитрий Трифонов. Почти десять лет он был исполнительным директором филиала «Ависма» в Пермском крае. Его предшественник Дмитрий Осипов покинул пост в апреле этого года, объяснив свое решение личными обстоятельствами.

Ранее DK.RU сообщил о конфликте из-за зарплат, возникшем на заводе «ВСМПО-Ависма». В июне 2023 г. профсоюз собирал подписи сотрудников под письмом к руководству. В нем, в частности, отмечалось, что следствием кадровой политики владельцев компании и топ-менеджеров стало массовое увольнение высококвалифицированных сотрудников.