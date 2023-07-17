На «ВСМПО-Ависма» назначили нового гендиректора

Корпорацию возглавил Дмитрий Трифонов, который почти десять лет был исполнительным директором филиала «Ависма» в Пермском крае. Его предшественник покинул пост в апреле.

Совет директоров Корпорации «ВСМПО-Ависма» принял решение назначить на пост гендиректора прежнего руководителя филиала «Ависма» Дмитрия Трифонова. Как сообщили в пресс-службе компании, приказ подписан сегодня, 17 июля.

Указано, что Дмитрий Трифонов — уроженец Верхней Салды, выпускник Московского института стали и сплавов. В корпорации «ВСМПО-Ависма» работает с 1984 г. — трудовой путь начал с позиции прокатчика горячего металла.

Как ранее писал DK.RU, прошлый гендиректор корпорации Дмитрий Осипов покинул свой пост в апреле этого года, объяснив свое решение личными обстоятельствами. До настоящего момента обязанности генерального директора выполнял исполнительный директор корпорации Николай Мельников.

Напомним, Корпорация «ВСМПО-Ависма» — крупнейший производитель продукции из титана и титановых сплавов. По оценкам ФГ «Финам», по данным на прошлый год «ВСМПО-Ависма» обеспечивала до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе закрывала до 40% потребностей в титане Boeing и до 60% потребностей Airbus.

При этом, из-за политической ситуации Boeing и Airbus в прошлом году заявили о прекращении закупок титана из России.

Также DK.RU писал, что в прошлом году компания вошла в рейтинг лучших работодателей Forbes, получив «золотые» оценки в трех категориях: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление»