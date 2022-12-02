Airbus отказывается от титана «ВСМПО-Ависма»

От продукции из России планируют отказаться в ближайшие месяцы, Airbus активно наращивает закупки в США и Японии. В «ВСМПО-Ависма» ситуацию не комментируют.

Airbus откажется от титана из России в ближайшие месяцы, заявил директор Airbus Defence & Space Майкл Шеллхорн.

Мы находимся в процессе отхода от России, когда речь заходит о титане. Это вопрос [нескольких] месяцев, а не лет, — заявил Шеллхорн Reuters, подчеркнув, что компания должна стать полностью независимой от российского титана.

Источники агентства в отрасли сообщили, что сейчас Airbus наращивает закупки в США и Японии, но на сертификацию новых поставщиков могут потребоваться годы.

В «ВСМПО-Ависма», крупнейшем производителе титана в мире, ситуацию не комментируют. По оценкам ФГ «Финам», «ВСМПО-Ависма» обеспечивает до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе закрывает до 40% потребностей в титане Boeing и до 60% потребностей Airbus. Экспортная доля выручки «ВСМПО-Ависма» составляет более 65%, пишет «РБК Екатеринбург».

Напомним, Boeing временно прекратил закупать титан из России в марте 2022 г. Было заявлено, что имеющиеся запасы и наличие альтернативных поставщиков позволят компании обеспечить производство гражданских самолетов без перебоев. Тогда в «ВСМПО-Ависма», комментируя решение Boeing, сообщили, что переориентируют сбытовую политику с рынка США на другие рынки и направления.

Напомним, ранее стало известно, что на производство «ВСМПО-Ависма» вернули ранее мобилизованных сотрудников.

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