Генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов покидает свой пост

Причина ухода — «личные обстоятельства». Исполняющим обязанности генерального станет исполнительный директор — Николай Мельников.

Генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов с 4 апреля покинет свой пост «в связи с личными обстоятельствами», сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу компании.

До момента назначения нового руководителя обязанности гендиректора будут возложены на первого заместителя генерального директора — исполнительного директора «ВСМПО-Ависма» Николая Мельникова.

Я искренне благодарю всех сотрудников «ВСМПО-Ависма», а также наших акционеров и партнеров за сотрудничество и поддержку в важный для предприятия период. Мне было очень приятно работать с сильной и преданной своему делу командой и внести свой вклад в достижения компании, — цитирует пресс-служба Дмитрия Осипова.

Дмитрий Осипов возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 11 января 2021 г. До этого он занимал руководящие должности в компаниях «Уралкалий» и «Уралхим». Под его руководством капитализация корпорации за последние два года увеличилась более чем в два раза. Сейчас планируется открытие нового производственного комплекса механической обработки титановых деталей — инвестпроект стоимостью 3,2 млрд руб.

Напомним, что в этом году всего две уральские компании попали в список лучших работодателей по версии Forbes — Naumen (отрасль — ИТ) и ВСМПО-АВИСМА (отрасль — цветная металлургия).

Авторы рейтинга учли в методологии реалии 2022 г. и акцентировали основное внимание на социальных параметрах. Всего в топ работодателей вошли 118 компаний, уральцам присудили «золото» и «серебро».

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