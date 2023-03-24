Анна Кузнецова стала главой министерства агропромышленного комплекса региона

Указ о ее назначении подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Пришедшая в МинАПК в 2020 г. на должность замминистра, ранее Кузнецова работала в сельскохозяйственных активах УГМК.

Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Анны Кузнецовой на пост министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. Как сообщили в департаменте информполитики региона, Кузнецова приступит к исполнению полномочий со следующего вторника, 28 марта.

Напомним, и.о. министра агромпромышленного комплекса области Артем Бахтерев ушел в отставку в январе 2023 г., он возглавлял ведомство с 2020 г.

Анна Кузнецова работает в ведомстве с 2020 г., в министерство она пришла на должность заместителя министра, ранее она работала в сельскохозяйственных активах УГМК, в том числе была начальником управления сбыта «УГМК-Агро». Последние месяцы, до официального назначения на пост руководила МинАПК в статусе исполняющей обязанности министра. В феврале писали, ряд региональных СМИ предполагали, что Анна Кузнецова будет утверждена в должности министра без приставки и.о. после того, как губернатор Евгений Куйвашев вернется из отпуска.

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