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Новые сложности: в России не пристроили рекордный урожай картофеля

Новые сложности: в России не пристроили рекордный урожай картофеля
Иллюстрация: РИА Новости

Производители картофеля из России столкнулись с проблемой сбыта, в настоящее время на складах портятся рекордные для этого времени года запасы картошки.

#НОВОСТИ

На складах России находятся рекордные для этого времени года запасы картошки, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, пишет Forbes. По информации Министерства сельского хозяйства, в 2022 г. валовой сбор этого овоща вырос на 4,3% относительно 2021 г., до 18,7 млн т. Теперь производители картофеля столкнулись с проблемой сбыта продукции. 

В связи с этим в ходе заседания представитель Картофельного союза предложил временно ограничить ввоз этого овоща на территорию России из других стран. В Минсельхозе выразили готовность поддержать предложение. Также представитель министерства сообщил о продолжении стимуляции производства российских овощей. Один из участников совещания объяснил проблему со сбытом картофеля высоким урожаем, что спровоцировало снижение цен в оптовом секторе.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов поддержал идею увеличения сроков годности продуктов, с которой в октябре выступила Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», рассказывал DK.RU. По просьбам производителей идея продления допустимого остаточного срока годности продуктов, если она не скажется на их качестве и не навредит потребителям, будет реализована.

В первой половине ноября доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента Университета Синергия Алиса Храмова рассказала, что продажа продукции с истекающим или уже истекшим сроком — нередкое явление.

Автор: Андрей Широков
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