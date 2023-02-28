Новые сложности: в России не пристроили рекордный урожай картофеля

Производители картофеля из России столкнулись с проблемой сбыта, в настоящее время на складах портятся рекордные для этого времени года запасы картошки.

На складах России находятся рекордные для этого времени года запасы картошки, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, пишет Forbes. По информации Министерства сельского хозяйства, в 2022 г. валовой сбор этого овоща вырос на 4,3% относительно 2021 г., до 18,7 млн т. Теперь производители картофеля столкнулись с проблемой сбыта продукции.

В связи с этим в ходе заседания представитель Картофельного союза предложил временно ограничить ввоз этого овоща на территорию России из других стран. В Минсельхозе выразили готовность поддержать предложение. Также представитель министерства сообщил о продолжении стимуляции производства российских овощей. Один из участников совещания объяснил проблему со сбытом картофеля высоким урожаем, что спровоцировало снижение цен в оптовом секторе.

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