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Сельдь под шубой с сюрпризом: больше половины пресервов в России употреблять небезопасно

Сельдь под шубой с сюрпризом: больше половины пресервов в России употреблять небезопасно
Иллюстрация: aqua-mechanica.ru

В 10 из 19 торговых марок пресервов из сельди Роскачество нашло плесень, дрожжи и лишние микроорганизмы. Выяснилось, что в Vici и «Русское море» не докладывают рыбу, а в селедке «О’Кей» есть плесень.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Роскачество исследовало 19 торговых марок, выпускающих пресервы из сельди, из них более половины не соответствовало требованиям компании, пишет Lenta.ru. Проверялись самые популярные торговые марки, доля которых составляет 80% рынка. Употребление не соответствующих качеству пресервов может обернуться пищевыми расстройствами, отметили в Роскачестве.

В пресервах пяти марок одновременно обнаружены превышения по содержанию микроорганизмов, дрожжей и плесени. Речь идет о селедке «А’море», «Марти», «Океан», «О’Кей» и Vici. По содержанию микроорганизмов и дрожжей нарушения норм обнаружены в продукции «Тесей». В селедке «Каждый день» и Leor — только по содержанию микроорганизмов. В марках «Русское море» и Delicatesse de Mare — по наличию дрожжей. Также там рассказали, что меньше всего рыбы (56% — рыба, 44% — масло) оказалось в пресервах Vici и «Русское море».

Всем требованиям соответствует продукция марок «Балтийский берег», «Лента», «Меридиан», «Моя цена» и «Просто»

Ранее глава Роскачества Максим Протасов поддержал идею увеличения сроков годности продуктов, с которой в октябре выступила Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», рассказывал DK.RU. По просьбам производителей идея продления допустимого остаточного срока годности продуктов, если она не скажется на их качестве и не навредит потребителям, будет реализована.

Автор: Андрей Широков
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