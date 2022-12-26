Сельдь под шубой с сюрпризом: больше половины пресервов в России употреблять небезопасно

В 10 из 19 торговых марок пресервов из сельди Роскачество нашло плесень, дрожжи и лишние микроорганизмы. Выяснилось, что в Vici и «Русское море» не докладывают рыбу, а в селедке «О’Кей» есть плесень.

Роскачество исследовало 19 торговых марок, выпускающих пресервы из сельди, из них более половины не соответствовало требованиям компании, пишет Lenta.ru. Проверялись самые популярные торговые марки, доля которых составляет 80% рынка. Употребление не соответствующих качеству пресервов может обернуться пищевыми расстройствами, отметили в Роскачестве.

В пресервах пяти марок одновременно обнаружены превышения по содержанию микроорганизмов, дрожжей и плесени. Речь идет о селедке «А’море», «Марти», «Океан», «О’Кей» и Vici. По содержанию микроорганизмов и дрожжей нарушения норм обнаружены в продукции «Тесей». В селедке «Каждый день» и Leor — только по содержанию микроорганизмов. В марках «Русское море» и Delicatesse de Mare — по наличию дрожжей. Также там рассказали, что меньше всего рыбы (56% — рыба, 44% — масло) оказалось в пресервах Vici и «Русское море».

Всем требованиям соответствует продукция марок «Балтийский берег», «Лента», «Меридиан», «Моя цена» и «Просто».

Ранее глава Роскачества Максим Протасов поддержал идею увеличения сроков годности продуктов, с которой в октябре выступила Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», рассказывал DK.RU. По просьбам производителей идея продления допустимого остаточного срока годности продуктов, если она не скажется на их качестве и не навредит потребителям, будет реализована.