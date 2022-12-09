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Роскачество поддержало идею продажи продуктов «второй свежести»

Роскачество поддержало идею продажи продуктов «второй свежести»
Иллюстрация: rbc.ru

Большинство ритейлеров закупает у поставщиков товары с 60-80% остаточного срока годности, в связи с этим зачастую поставщики утилизируют товары, которые пригодны к использованию еще два года.

#НОВОСТИ

Глава Роскачества Протасов поддержал идею увеличения сроков годности продуктов, с которой в октябре выступила Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», сообщает Lenta.ru. Вероятно, по просьбам производителей идея продления допустимого остаточного срока годности продуктов, если она не скажется на их качестве и не навредит потребителям, будет реализована:

Если сроки годности будут установлены не в ущерб потребителям, например, для товаров со сроком годности более года — 40-45 процентов, то Роскачество такую инициативу поддержит.

Под остаточным сроком годности подразумевается период до момента, когда продукт следует утилизировать. Большинство ритейлеров закупает у поставщиков товары с 60-80% остаточного срока годности — это прописано в контракте. Например, если срок годности товара 730 дней, то его не принимают уже в момент, когда до наступления срока остается 439 дней. При этом средний срок реализации позиции в магазине составляет порядка 50 дней. В связи с этим зачастую поставщики утилизируют товары, которые пригодны к использованию еще два года.

На фоне экономической и политической турбулентности ритейлеры и поставщики постоянно сталкиваются с нестабильностью спроса и поставок. Нормативы по остаточному сроку годности продуктов в 60% сильно завышены, считает ассоциация производителей и поставщиков «Руспродсоюз». Как рассказывал DK.RU, Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» (включает марки «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфа», «Май») предлагает главе Минпромторга Денису Мантурову рекомендовать федеральным ритейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев — в 50% чтобы избежать возможного голода.

Автор: Андрей Широков
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