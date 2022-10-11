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Продуктов может не хватить: торговые сети просят снизить требования к срокам годности

Продуктов может не хватить: торговые сети просят снизить требования к срокам годности
Иллюстрация: rbc.ru

Нормативы по остаточному сроку годности продуктов в 60% сильно завышены, считает ассоциация производителей и поставщиков «Руспродсоюз». Учитывая нестабильную обстановку в стране, их нужно изменить.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» (включает марки «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфа», «Май») предлагает главе Минпромторга Денису Мантурову рекомендовать федеральным ритейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев — в 50%, пишет Коммерсантъ.

Сейчас крупные ритейлеры требуют остаточный срок годности поставляемых товаров на уровне 60–65%. Так, многие торговые сети не принимают продукты со сроком годности 730 дней, если до его конца осталось 439 дней или меньше. «Руспродсоюз» отмечает, что при этом средний срок продажи товаров длительного хранения в сетях составляет 50 дней. Имеющийся у ритейлеров объем складских запасов может не соответствовать «жестким требованиям торговых сетей по остаточному сроку годности»:

Поставщики, с одной стороны, не могут выполнить заказ в полной мере и получают штрафные санкции за недопоставку, а с другой — вынуждены утилизировать товары, которые не проходят по остаточному сроку годности, но сохраняющие при этом свои потребительские свойства,— говорится в обращении.

В «Азбуке вкуса» отметили, что требования к остаточному сроку годности не ниже двух третей от общего срока остаются неизменными, так как для сети и ее покупателей важна свежесть продукции. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») отметили, что остаточный срок годности по продовольственным товарам длительного хранения (более года) у ритейлера составляет 45% от общего срока, товаров сроком годности от 6 до 12 месяцев — 60%.

Срок годности товаров длительного хранения, включая консервы и бакалею, можно сопоставить с показателем оборачиваемости в магазинах этой группы товаров и исходя из этого ритейлеры могут принимать решение о договорных практиках с дистрибуторами, считает эксперт «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

На фоне экономической и политической турбулентности ритейлеры и поставщики постоянно сталкиваются с нестабильностью спроса и поставок. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что торговые сети должны пойти навстречу поставщикам и разделить с ними риски, если хотят гарантировать наличие товара на полке и таким образом обеспечить себе трафик. Ранее сообщалось, что «Магнит» начнет торговать просроченными продуктами. Компания намерена сбывать неликвид фирмам по производству животных кормов и удобрений. 

Как рассказывал DK.RU, цены на продуктовую корзину стремительно растут. Самое большое подорожание коснулось сыра и сырных продуктов. А многие виды алкоголя вскоре и вовсе исчезнут с полок.

Автор: Андрей Широков
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