В свердловском МинАПК — перестановки. Новый руководитель пришел в кабмин из «УГМК-Агро»

Исполняющим обязанности министра после ухода своего предшественника назначена Анна Кузнецова, которая раньше возглавляла Верхнепышминский молочный завод.

В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области назначили и.о. министра. Исполнять обязанности до назначения полноправного руководителя будет Анна Кузнецова.

На посту и.о. руководителя она сменила своего коллегу — другого заместителя министра Сергея Шарапова. В департаменте информполитики Свердловской области DK.RU подтвердили информацию о назначении.

Напомним, до работы в региональном правительстве Анна Кузнецова работала в сельскохозяйственных активах УГМК. В частности, она возглавляла Верхнепышминский молочный завод и была начальником управления сбыта «УГМК-Агро». Ряд региональных СМИ предполагают, что Анна Кузнецова будет утверждена в должности министра без приставки и.о. после того, как губернатор Евгений Куйвашев вернется из отпуска.

Как уже писал DK.RU, пост министра АПК вакантен с 24 января. Тогда стало известно, что прежний глава ведомства Артем Бахтерев написал заявление об увольнении. Он руководил министерством с октября 2020 г. До работы в кабмине был заместителем генерального директора Агрохозяйства «Каменское» (входит в Группу Синара). На госслужбу перешел в 2018 г.

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