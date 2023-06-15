На заводе «ВСМПО-Ависма» назревает конфликт из-за зарплат

Профсоюз корпорации собирает подписи сотрудников под письмом к руководству. В нем говорится, что «заработная плата перестала даже отдаленно напоминать справедливое распределение «каждому по труду».

Конфликт руководства «ВСМПО-Ависма» с сотрудниками начался 19 января 2023 г., когда председатель профсоюза Зульфар Файзулин отказался подписать новое соглашение о системе оплаты труда. По его словам, руководство предлагало убрать доплату за стаж, а надбавки за ночные смены сократить с 40 % до 20 %. Кроме того, зарплату рабочим ежегодно должны были индексировать на уровне инфляции в Свердловской области. В новом документе этого не было предусмотрено.

Сторонам не удалось договориться, конфронтация между ними длится уже полгода.

Как сообщает ЕАН, профсоюз начал сбор подписей среди сотрудников под письмом к руководству завода. В нем, в частности, отмечается, что следствием кадровой политики владельцев компании и топ-менеджеров стало массовое увольнение высококвалифицированных сотрудников.

Люди увольняются прежде всего потому, что их труд перестал цениться, а заработная плата перестала даже отдаленно напоминать справедливое распределение «каждому по труду». Получая миллионные бонусы, руководители корпорации игнорируют условия коллективного договора и отраслевого соглашения по авиационной промышленности в части индексации заработной платы и других условий, связанных с оплатой труда, — цитата из письма.

Напомним, что корпорация ВСМПО-АВИСМА вошла в список лучших работодателей по версии Forbes. Авторы рейтинга учли в методологии реалии 2022 г. и акцентировали основное внимание на социальных параметрах.

В начале апреля 2023 г. на заводе сменилось руководство: генеральный директор Дмитрий Осипов покинул свой пост «в связи с личными обстоятельствами».

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