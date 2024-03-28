Сапсаны вернулись к месту гнездования на крыше здания Банка Уралсиб в Уфе

24 марта в 17.03 камеры видеонаблюдения банка Уралсиб, установленные на крыше главного здания в Уфе, зафиксировали возвращение семьи сапсанов в родные края.

Прилет соколов после зимовки — верная примета наступления весны и тепла, проверенная многолетними наблюдениями орнитологов за этими птицами.

Соколы гнездятся на крыше банка в Уфе уже около двадцати лет, а с 2019 г. банк ведет традиционную ежегодную онлайн-трансляцию жизни семейства сапсанов. Уралсиб заботится о своих крылатых подопечных, обеспечивая им комфортные условия для вывода птенцов: к возвращению соколиного семейства площадка обязательно тщательно очищается от остатков добычи и следов гнездования птиц прошлого сезона, обновляется слой насыпи на выступе крыши, проверяется дренаж.

Традиционную онлайн-трансляцию жизни сапсанов Уралсиб планирует начать в период насиживания кладки, когда самка будет постоянно находиться на выступе крыши, а самец — заниматься охотой и добычей пищи для матери будущего потомства. Трансляция проводится совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы». Специалисты Уралсиба ежегодно обеспечивают организационную и техническую поддержку онлайн-трансляции, обеспечивают контроль и передачу данных ученым, доступ орнитологов для фотофиксации птенцов, а также для их последующего кольцевания. Посильная помощь молодым соколам оказывается также и в период их первых тренировочных полетов — если птенец приземляется в «опасном месте» на территории банка, сотрудники уже знают, как его вернуть к родителям.

Орнитолог проекта Эльза Габбасова отмечает, что всего в Уфе ежегодно гнездятся десять пар сапсанов. В связи с малочисленностью сапсаны охраняются Красной книгой России, внесены в Красную книгу Башкортостана, места их гнездовий тщательно оберегаются. Ученые наблюдают за некоторыми доступными местами кладки яиц, которая происходит спустя 19-21 день после периода «брачных танцев» по возвращению сапсанов. В кладке у пары, судя по наблюдениям прошлых лет, обычно от двух до четырех яиц. Период насиживания длится от 33 до 35 дней.

О том, что и как происходит на крыше банка и почему птицам так приглянулось это место, рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых, который можно посмотреть по ссылке https://ufabirds.ru/film-o-gnezdovanii-sapsanov-na-banke-uralsib-v-ufe/ .

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