Владимир Бобряшов: «Деньги — не самоцель. Дополнительный миллион редко вызывает восторг»

В период турбулентности инвестиции в драгоценные металлы, камни и ювелирные украшения пользуются спросом, поскольку эти активы могут служить тихой гаванью для сохранения капитала.

В рамках совместного проекта DK.RU и компании General Invest — «Спроси Инвестора» разбираемся, в каких случаях и для кого покупка драгоценных камней и металлов может стать инвестицией, а когда рынок станет наилучшим средством для сохранения и преумножения капитала.

Региональный директор инвестиционной компании General Invest в Екатеринбурге Владимир Бобряшов расскажет об особенностях инвестиций в драгоценные металлы, а также почему на определенном этапе инвесторам важно задуматься о покупке эксклюзивных активов.

Разобраться в том, какие драгоценные камни сейчас наиболее финансово привлекательны и какие ювелирные украшения стоит рассматривать в качестве инвестиции, поможет владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH Александр Чамовских.

Драгоценные металлы

Золото является самым понятным драгоценным активом для инвесторов. В разные годы рекомендации относительно того, стоит ли иметь в инвестиционном портфеле золото, расходились. Сегодня стоимость золота на торгах обновляет исторические рекорды. 21 марта 2024 года котировки апрельского фьючерса выросли до $2225 за тройскую унцию. Аналитики CNBC считают, что в 2024 году золото будет торговаться выше $2000 за унцию.

Владимир, расскажите, какие варианты есть у инвесторов, намеревающихся купить на рынке золото?

— Времена турбулентности никогда не заканчиваются: у нас был ковид, в тот период золото сначала резко дешевело, а потом так же резко начало дорожать. Сейчас немного иная ситуация: меняется политическая составляющая мировых финансовых рынков, нельзя сказать, что мировая финансовая система трещит по швам, но разрывы есть. В такой ситуации логично, что интерес к золоту растет, а сам актив дорожает.

Для российского инвестора есть несколько возможностей инвестировать в золото. В первую очередь, это покупка золота на обезличенных счетах. Банки также сейчас активно торгуют слитками и монетами. А в нашем сегменте, где действуют инвестиционные компании, есть масса вариантов производных инструментов на золото. Например, это биржевые фонды, а также фьючерсы.

Сегмент фьючерсов начал развиваться, становиться более ликвидным. Кроме того, этот способ инвестирования позволяет снизить стоимость транзакции, а это очень важный параметр в случае инвестирования в металлы.

В последнее время все чаще слышны рекомендации с призывом покупать золото, спрос на него среди инвесторов растет. На ваш взгляд, каждому стоит иметь в своем портфеле этот металл?

— Золото выполняло функцию денег как минимум последние пять тысяч лет, так что, по сути, это и есть те самые первичные деньги, которые придумало человечество. Кроме того, золото — один из крупнейших классов активов в мире, к которому никогда не падал интерес.

По капитализации оно уступает только госдолгу США и общему количеству акций в обращении. По сути, золото — это третий актив по капитализации. Общая стоимость всего добытого за всю историю человечества металла оценивается в $14 трлн.

Как иногда мы обсуждаем с нашими инвесторами, золото — это бескупонная облигация, которую нам отправил сам Бог. Так что, конечно, любому инвестору есть смысл рассматривать такой актив в качестве инвестиции, тем более, что он регулярно прибавляет в цене.

Золото — это бескупонная облигация, которую нам отправил сам Бог.

Александр, мы много говорим о золоте, но есть и другие драгоценные металлы на ювелирном рынке, которые можно рассматривать в качестве инвестиционного актива. Расскажите о них.

— Добавлю еще про золото: большинство стран имеет золотовалютные резервы, и чем больше золота в этих резервах, тем стабильнее экономическая ситуация внутри страны. Также этот металл на сегодняшний день бьет исторические рекорды по стоимости.

В ювелирной отрасли золото, безусловно, занимает лидирующие позиции: по обороту оно находится на первом месте, но по объемам уступает серебру.

Ни для кого не секрет, что по объемам рынка драгоценных металлов в ювелирной отрасли на третьем месте располагается платина. Этот металл интересен тем, что ювелирные украшения производятся в 950 пробе — это практически чистый металл без лигатур, то есть в таких украшениях содержание платины составляет 95%.

Из всех драгоценных металлов мы рекомендуем все-таки инвестировать в золото, потому что остальные металлы не ведут себя настолько стабильно.

Тот же палладий показывал резкий рост в последние годы из-за высокого спроса на него в промышленности при производстве солнечных батарей и батарей для электромобилей. Затем спрос стабилизировался, и цены на палладий существенно скорректировались.

Александр, на ваш взгляд, если хочется инвестировать в золото, лучше приобретать его в физическом виде или в любом доступном?

— Смотря какие цели вы преследуете. Многое зависит от гендерного портрета инвестора. Так, женщины предпочитают приобретать украшения, а мужчины — золотые слитки или незакрепленные драгоценные камни, спрос на которые, кстати, уверенно растет.

Драгоценные камни

Драгоценные камни являются более капиталоемким активом, в то же время заключать сделки по их приобретению сложно. Такие камни не поддаются стандартизации и требуют обязательной экспертизы геммолога.

Доступны ли инвесторам на рынке инвестиции в драгоценные камни? Можем ли мы купить на бирже бриллиант или изумруд?

Владимир:

— На самом деле инструментов для покупки драгоценных камней на бирже нет. Камни в физической форме стандартизации не поддаются, так что единственная ставка, которую может сделать инвестор на бирже, — купить акции компаний-производителей. Самый известный пример — российская компания «Алроса». Купить бриллиант или изумруд на бирже мы не можем.

Александр:

— Сейчас появилась возможность приобретать незакрепленные камни с целью инвестирования у «Алросы», но не напрямую у компании, а в банках, с которыми сотрудничает производитель. То есть вы можете прийти в банк и купить там бриллиант. Он может быть фантазийной формы, фантазийного цвета или это может быть классический бесцветный бриллиант, как некрупный, так и крупный — свыше 10 карат.

«Алроса» предоставляет возможность купить драгоценный камень без НДС. В прошлом году покупка драгоценных камней без НДС была введена в качестве эксперимента, в 2024 году Минфин принял решение продлить возможность приобретения бриллиантов у «Алросы» без НДС бессрочно. Сегодня по инвестиционным камням с «Алроса» работает более 10 банков.

В законодательстве есть определенные тонкости относительно приобретенных камней. Например, чисто теоретически вы можете сделать украшение с этим камнем, но продать его нельзя, поскольку сам камень куплен без НДС.

Камни также можно приобретать на международных рынках, на алмазных биржах, но в этом случае нужно обращаться к экспертам, к брокерам. Также можно купить камень у крупных производителей ювелирных украшений. В целом, этот рынок очень консервативный и на нем много не заработать. Покупка драгоценных камней — это, скорее, тихая гавань для капитала, которая поможет сохранить активы.

Владимир, расскажите, как часто в портфелях инвесторов встречаются такие активы, как драгоценные камни?

— Благодаря нововведениям в налоговом законодательстве и возможности покупать бриллианты и золотые слитки без НДС, интерес к этим активам вырос. В тот момент, когда исчезает НДС, стоимость транзакции для инвестора становится ниже и начинает формироваться внутренний рынок. Сейчас «Алросу» пытаются всячески отрезать от международного рынка, так что компания ищет возможности создания внутреннего привлекательного рынка камней.

Недавно я увидел рекламу от «Алросы», которая ориентирована на ритейл, ранее об этом даже подумать нельзя было.

Сейчас мы находимся, возможно, на начальном этапе становления рынка драгоценных камней в России.

И чтобы этот сегмент окончательно сформировался, необходимы вторичный рынок и возможность быстрой продажи активов без значительных транзакционных издержек. Если все это появится, то актив станет очень интересен инвесторам.

Александр, чаще всего с инвестиционной целью покупают бриллианты. Есть ли здесь какие-то риски в связи санкциями, наложенными на «Алросу» и камни российского происхождения?

— «Алроса» является крупнейшим производителем бриллиантов в мире. Сложно сказать, насколько свободно будет хождение российских бриллиантов, потому что в 13-м пакете санкций как раз наложены ограничения на «Алросу» и драгоценные камни российского происхождения. Сейчас сертификация самыми авторитетными для бриллиантов сертификатами — GIA (Геммологического института Америки) — для камней российского происхождения недоступна.

Индусы являются лидерами по огранке всех камней в мире, в том числе и бриллиантов. Более 80% алмазов гранится именно индусами.

Мы работаем с мировыми компаниями- лидерами по огранке бриллиантов, и они говорят: «У нас сидит несколько тысяч огранщиков, и нам американцы звонят и говорят — больше не покупайте сырье у «Алросы», которая является для нас основным поставщиком. И что я должен делать? Уволить людей, или они мне компенсируют остановку производства? Кроме того, у меня есть обязательства перед производителями ювелирных украшений, которым я обязан в срок поставить размерную группу бриллиантов для их производства».

Те, кто вводит санкции, не задумываются, какая длинная производственная цепочка нарушается из-за запретов. Но индусы также говорят, что они уже более 3 тысяч лет занимаются огранкой камней, пережили массу войн и санкций и не хотят обращать на это внимание, продолжая работать.

Александр, насколько покупка драгоценных камней инвестиционно выгодна, что говорят цифры? Или это все-таки способ сбережения?

— Если смотреть вдолгую, конечно, это инвестиция. Например, с 2009 по 2019 ггоды стоимость инвестиционных бриллиантов в валюте выросла на 120%. Если говорить о цветных камнях, то рубины за два года прибавили в цене 30% . Современный минерал турмалин параиба за время пандемии прибавил в цене 300%, спрос сумасшедший.

Мы видим, что спрос на камни и ювелирные украшения — как на инвестиционный продукт — растет. В период нестабильности люди хотят вкладывать средства во что-то, что можно потрогать, положить в сейф. И, конечно, свою роль сыграл уход международных ювелирных брендов из России. Наши покупатели развернулись лицом к российским производителям ювелирных украшений.

Если взять глобальную статистику по драгоценным камням, то с каждым годом спрос на них растет, а добыча снижается, месторождения исчерпываются. Соответственно, в ситуации дефицита стоимость камней будет только расти.

Но важно отметить, что из всех ограненных камней только не более 5% могут быть инвестиционными, а 95% — это масс-маркет. Инвестиции в камни — довольно сложный процесс с обязательным привлечением специалиста.

В целом, у инвестиций в камни много плюсов. Во-первых, камни передаются и покупаются без сложного документального следа, их не нужно регистрировать. Во-вторых, камни легко перевозить. Также плюс — капиталоемкость: огромная денежная сумма представлена в маленьком эквиваленте. Покупка и продажа камней не облагается налогами.

Самое слабое звено во всей цепочке инвестирования в драгоценные камни — это выход в кэш. Продать камень можно на одной из каменных алмазных бирж в мире: Гонконг, Токио, Бангкок, Дубай, Мумбаи, Израиль, Бельгия и другие. Также можно выйти в кэш, если предложить камни российским производителям ювелирных украшений.

Ювелирные украшения

Ювелирные украшения с высокой художественной ценностью, которые можно рассматривать в качестве инвестиции, не имеют ничего общего с украшениями, которые можно приобрести в ювелирных магазинах. Это правило распространяется и на популярных мировых производителей украшений.

Владимир, покупка ювелирных украшений еще менее понятный способ инвестиций, нежели покупка драгоценных камней. Вы в своей практике сталкивались, чтобы инвесторы намеренно приобретали ювелирные украшения для сохранения или приумножения капитала?

— Ювелирные украшения — это огромная часть человеческой культуры. Главные предметы, которые дошли до нас из древних времен, — этот как раз предметы быта и ювелирные украшения.

Мы как инвесторы, которые работают на организованном рынке, не можем стандартизовать ювелирные украшения или часы, чтобы инвестировать в них. Но есть масса производителей люкса и ювелирных украшений — это гигантский сегмент рынка.

Буквально несколько месяцев назад крупнейшей европейской компанией по капитализации стал производитель средства для похудения «Оземпик», а до этого крупнейшей европейской компанией по капитализации был LVMH. Компания, владеющая такими производителями украшений, как Cartier, Bvlgari, Tiffany. LVMH ежегодно растет и с точки зрения выручки, и с точки зрения капитализации.

К сожалению, на российской бирже пока нет игроков, которые производят люкс или ювелирные украшения. Но, может быть, постепенно наши отечественные ювелиры будут расти и выйдут на биржу. Мы сейчас видим бум российских IPO, поэтому, возможно, российские ювелиры рано или поздно все-таки выйдут на биржу.

Александр, насколько оправданны инвестиции в ювелирные украшения, как растет на них цена?

— Цена ювелирных украшений с высокой художественной ценностью со временем только растет. У той же компании Cartier есть украшения, которые они выпускали 30-50 лет назад, когда еще не были так знамениты, и они кратно выросли в цене на сегодняшний день.

Я бы не рекомендовал покупать редкие ювелирные украшения у топ-10 мировых брендов, потому что на них двойная, а то и тройная наценка. Найдите производителей, в том числе и российских, у которых ювелирные украшения высокого качества, и которые имеют доступ на каменные, алмазные биржи, а значит, могут приобретать камни самостоятельно.

Также нужно понимать, горизонт таких инвестиций. Если вы хотите сегодня купить украшение и продать его через три-четыре месяца с кратным увеличением цены, такого, конечно, не будет. Некоторые камни растут ежегодно на 10-20%, соответственно, и ювелирные украшения с такими камнями растут в цене ежегодно.

Есть ощущение, что люди склонны сегодня выбирать в качестве инвестиции активы в физическом эквиваленте: слитки золота, наличные, драгоценные камни, ювелирные украшения. Так ли это и если да, то с чем вы связываете такое поведение?

Владимир:

— Эстетическая ценность ювелирных украшений, возможность примерять их, демонстрировать на публике — это немного другой уровень радости, нежели обладание пакетом акций какой-либо компании. Так что я бы не сказал, что инвестиции в ювелирные украшения и драгоценные камни — это альтернатива акциям и облигациям.

С точки зрения портфеля инвестора, есть такой термин — локация активов, это частный случай диверсификации. Для классического инвестора диверсификация предполагает следующее — не класть все яйца в одну корзину. При этом в каких-то корзинках может быть побольше активов, в каких-то поменьше, а какие-то вовсе могут остаться пустыми. Все зависит от размера капитала, от возможности привлечь профессионала для оценки того или иного вида активов. Не все акции растут, не все камни, не все ювелирные украшения подходят для сохранения капитала.

Российский рынок в целом сейчас продолжает восстановительный рост после обвала в 2022 году, на рынке облигаций для инвесторов доступны ставки в диапазоне 14-18% на довольно качественных заемщиков. Те, кто хочет регулярный постоянный доход, — смотрите на депозиты и облигации. Те, кто хочет поучаствовать в восстановительном росте экономики страны, — обращайте внимание на акции крупнейших российских компаний. Если есть потребность в эстетической ценности и хочется оставить наследникам что-то, помимо выписки на банковском счете, — стоит присмотреться к ювелирным украшениям и к драгоценным камням.

Металлы в этом плане находятся где-то посередине. С одной стороны, они выполняют функцию эквивалента денег и более обезличены, чем ювелирные украшения, с другой, слиток можно физически подержать.

У каждого из перечисленных классов активов есть свое время и место. Когда есть все, нужно задуматься и о вечных ценностях, например, о бриллиантах.

Александр:

—Наличные и золотые слитки сложнее перевозить по миру, ювелирные украшения гораздо проще, по сути, никаких ограничений нет. Только при выезде из страны нужно задекларировать все комплекты украшений, чтобы по возвращении на таможне не сказали, что вы их только что купили в Дубае и должны заплатить пошлину.

Если еще говорить о золотых слитках, то они как-то особо действуют на людей. Мы всегда, когда приобретаем большое количество слитков, даем подержать их сотрудникам на производствах: кто-то хочет с ними сфотографироваться, кто-то просто посмотреть. Так, например, даешь в руки пачку денег, люди ее берут, крутят, но не испытывают особой радости. Но как только в их руки попадает слиток золота — на лице появляется искренняя улыбка.

Владимир:

— На мой взгляд, люди сложно устроены. Например, если у кого-то на счете было 10 млн, а стало 11 млн руб., то дополнительный миллион редко вызывает сильный восторг. Возможно, первый заработанный миллион принесет много радости, но вот дальше…. По этой причине мы, как финансисты, стараемся нашим клиентам на графиках наглядно показать рост акций, придав какую-то визуальную форму абстрактным величинам. Но эти графики, конечно, никогда не принесут такого эмоционального удовлетворения, как слиток золота или драгоценный камень, который ты можешь подержать в своих руках.

Финальной задачей любой инвестиции является отложенное потребление, потому что деньги не зарабатываются ради денег. И отложенное потребление, когда оно реализуется, должно приносить людям радость, полноту жизни и ощущение комфорта.

Деньги как самоцель несвойственна людям. После некоторых величин цифры на счете уже не приносят прежнего удовлетворения и радости, так что люди всегда будут обращать внимание на редкие и ценные вещи: ювелирные украшения, картины, вино, ретро-автомобили.

Деньги — абсолютно не редкая вещь, их становится с каждым годом в обращении все больше. Владея просто наличными деньгами, люди в альтернативной стоимости золота, товаров и услуг, по сути, теряют свои капиталы. И именно это обязывает людей разбираться в вопросах инвестирования.

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