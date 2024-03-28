Убытки иностранного бизнеса из-за ухода с российского рынка превысили $107 млрд

За последние два года около 1 тыс. иностранных компаний покинули российский рынок, при этом сотни фирм продолжили работать и не собираются сворачивать бизнес.

Убытки зарубежных компаний в связи с уходом с российского рынка после февраля 2022 г. превысили $107 млрд, пишут РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters. Потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов фирм.

Издание отмечает, что объем потерь увеличился на треть с момента последнего подсчета в августе 2023 г., что «подчеркивает масштаб финансового удара». Тогда этот показатель составлял $80 млрд.

В докладе Йельской школы менеджмента, на который ссылается агентство, сказано, что за последние два года около 1 тыс. иностранных компаний покинули российский рынок. При этом сотни фирм сохранили свое присутствие, например, французский конгломерат Auchan и итальянский производитель одежды Benetton Group. Многие иностранные производители товаров повседневного спроса, добавляет агентство, не собираются сворачивать бизнес в РФ.

Компании, которые все еще стремятся уйти из России, скорее всего, столкнутся с дополнительными трудностями, будут вынуждены пойти на большие списания активов и [понесут] большие убытки, — считает представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси.

Ранее DK.RU рассказывал, что ЕС оценил урон европейской экономике от санкций против России в $1,5 трлн.

При этом российские компании на фоне ухода западных игроков с рынка смогли приобрести прибыльные предприятия по сниженным ценам, а сама РФ получила прибыль от налогов за уход иностранных фирм в размере $1,2 млрд.