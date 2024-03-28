Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.03
92,59
100,27
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Убытки иностранного бизнеса из-за ухода с российского рынка превысили $107 млрд

Убытки иностранного бизнеса из-за ухода с российского рынка превысили $107 млрд
Иллюстрация: https://pxhere.com/

За последние два года около 1 тыс. иностранных компаний покинули российский рынок, при этом сотни фирм продолжили работать и не собираются сворачивать бизнес.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Убытки зарубежных компаний в связи с уходом с российского рынка после февраля 2022 г. превысили $107 млрд, пишут РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters. Потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов фирм. 

Издание отмечает, что объем потерь увеличился на треть с момента последнего подсчета в августе 2023 г., что «подчеркивает масштаб финансового удара». Тогда этот показатель составлял $80 млрд.

В докладе Йельской школы менеджмента, на который ссылается агентство, сказано, что за последние два года около 1 тыс. иностранных компаний покинули российский рынок. При этом сотни фирм сохранили свое присутствие, например, французский конгломерат Auchan и итальянский производитель одежды Benetton Group. Многие иностранные производители товаров повседневного спроса, добавляет агентство, не собираются сворачивать бизнес в РФ.

Компании, которые все еще стремятся уйти из России, скорее всего, столкнутся с дополнительными трудностями, будут вынуждены пойти на большие списания активов и [понесут] большие убытки, — считает представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси.

Ранее DK.RU рассказывал, что ЕС оценил урон европейской экономике от санкций против России в $1,5 трлн.

При этом российские компании на фоне ухода западных игроков с рынка смогли приобрести прибыльные предприятия по сниженным ценам, а сама РФ получила прибыль от налогов за уход иностранных фирм в размере $1,2 млрд.

Автор: Екатерина Круглова
Самое читаемое
  • Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и ТурцияРоссия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция
  • Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.
  • Минтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в РоссииМинтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в России
  • Жители Первоуральска снова остались без водыЖители Первоуральска снова остались без воды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.