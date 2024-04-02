В Академическом открыли продажи квартир в доме на территории «космического квартала»

«Спутник—1» находится в шаговой доступности от всей инфраструктуры: новой школы, трамвайной линии, Преображенского парка и самой большой поликлиники Екатеринбурга.

В прошлом году в Академическом начали строить жилой квартал «Спутник — 1». Проект реализует девелопер «Академический», который занимается развитием района. Стартовали продажи в блоке 17.1, на перекрестке ул. Вавилова и Академика Ландау. Он будет состоять из трех секций домов — 15, 31 и 31 этажей, соединенных между собой одноэтажной торговой галереей.

«Спутник—1» удачно расположен. В пяти минутах ходьбы — конечная остановка трамвая. Напомним, в прошлом году трамвайная линия соединила Академический с центром города. Добраться до ул. Радищева можно за 30 минут, минуя пробки.

В жилом квартале построена новая школа, рассчитанная на обучение 1200 учеников в одну смену. Ее профиль — «креативное предпринимательство». Школа уже принимает заявления о зачислении от родителей Академического. В скором времени рядом с ней появится первая в районе скейт-площадка, которая подойдет для начальных тренировок и отработки базовых навыков.

Готовится к сдаче еще один важный социальный объект — взрослая поликлиника, которая также будет в шаговой доступности от квартала «Спутник — 1». Она рассчитана на прием 1200 пациентов в сутки. Сейчас строительство завершается, в кабинеты завозят оборудование. В апреле подрядчик передаст здание системе здравоохранения, после чего стартует процедура лицензирования. Как заявил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, по планам поликлиника начнет принимать пациентов уже летом.

Совсем рядом с жилым кварталом — Преображенский парк. Здесь можно проводить время с семьей или друзьями, дышать свежим воздухом, заниматься спортом, участвовать в мероприятиях, отдыхать душой и восстанавливать силы. За последние годы парк стал точкой притяжения для жителей не только района, но и всего Екатеринбурга.

Еще одна фишка квартала «Спутник — 1» — интересный космический дизайн. Холлы домов украсят звездное небо, солнечное затмение, лунные кратеры и пейзажи. Во дворах появятся игровые комплексы в виде ракет и космических кораблей, а на воркаут-площадках — тренажеры, похожие на те, что используются для подготовки космонавтов.

В домах жилого квартала можно подобрать квартиру для любого сценария жизни. В ассортименте — студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, выполненные как в классическом, так и в евро-формате. Спальни с гардеробной и выходом на лоджию. Высокие потолки, достигающие 3,2 метра, создают ощущение простора. А французские окна обеспечивают максимальное количество света. В такой квартире будет по-настоящему уютно.

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