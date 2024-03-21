Район новых возможностей: почему выпускники школ Академического поступают в лучшие вузы

Сейчас здесь работает восемь школ, а первого сентября откроется девятая. Куда отправить ребенка, чтобы он стал врачом, инженером или нашел себя в креативной экономике?

В сентябре первый звонок прозвучит для 21,4 тыс. первоклассников Екатеринбурга. Всего в школах города для них подготовили более 23 тыс. мест. Запись в первые классы начнется с 1 апреля. А за неделю до этого родители смогут лично посетить выбранные школы — 23 марта в большинстве из них состоится день открытых дверей.

Среди 158 школ Екатеринбурга, которые в этом году примут первоклассников, три новые школы. В их числе — новая школа в Академическом в квартале «Спутник-1», который сейчас активно строится. В одну смену в ней будут учиться 1200 ребят — это 46 классов. Уже в сентябре новый учебный год здесь встретят 48 классов — 28 начальной и 20 классов средней и старшей школы.

Школа на ул. Академика Ландау станет девятой в районе и шестой на территории основателя района — девелопера «Академический». Все школы встраиваются в образовательную вертикаль наукограда — у каждой есть своя специализация и шефы в лице уральских вузов и институтов УрО РАН. Это надежная база для того чтобы получить качественное образование, определиться с будущей профессией, поступить в престижный вуз. Затем выпускники смогут прийти на работу в науку, медкластер или на высокотехнологические производственные площадки, которые создаются на территории района.

Девелопер выделяет землю, прокладывает коммуникации, обеспечивает проектирование объектов, дальнейшее строительство ведется за счет бюджетных средств. Как рассказали в департаменте образования администрации Екатеринбурга, школы в Академическом районе строятся с учетом самых современных требований к образовательному процессу.

Для ребят строятся современные здания, с хорошо оснащенными классами и мастерскими, с прекрасными спортивными залами и площадками. Педагогические коллективы в них также достаточно молодые, а значит, педагоги таких школ нацелены на профессиональное развитие, творческий поиск и активное общение с детьми, что само по себе уже является залогом хорошего образования, — отметил начальник департамента образования Константин Шевченко.

DK.RU выяснил ключевые особенности школ района и оценил перспективы, которые открываются для их выпускников.

Школы на Широкой речке и в Краснолесье

Они появились на территории Академического задолго до образования района. Так, школа №25 была основана еще в 1930-е гг. В 1950-е она переехала в кирпичное здание на ул. Феофанова. А в 2017 г. на ул. Цветоносной открыли вторую площадку школы — образовательный центр, который объединил под одной крышей детский сад и школу. Еще во время строительства она получила неофициальное название «путинская» — после того как президент заявил, что модель «школа–детский сад» — наиболее эффективна в условиях демографического роста в стране.

Школа №181 в микрорайоне Краснолесье появилась значительно позже — в середине 1990-х. Со временем ей тоже потребовалось расширение — в 2020 г. запустили в эксплуатацию пристрой для начальной школы. В свободное от учебы время ребята занимаются в волонтерском и юнармейском отрядах, выпускают школьную газету. А в 2019 г. школа вошла в топ-500 лучших образовательных организаций страны.

А в 2022 г. на Широкой речке была открыта еще одна школа — №31 на ул. Евгения Савкова. Фактически это образовательный центр, который включает в себя не только школьное, но и дошкольное отделение. В здании разместились многофункциональный актовый зал, библиотека, два бассейна, учебные классы, мастерские, столовая, игровые и спальные комнаты, а также залы для спортивных и музыкальных занятий.

Школа №16 на ул. Павла Шаманова, 24

Первая школа на территории застройки девелопера «Академический» была открыта в 2011 г. А уже спустя два года стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России». Ее выпускники поступают в лучшие вузы страны, а школа входит в топ-20 сильнейших в Свердловской области, что подтверждается рейтингами агенства RAEX. Также она занимает 21 место в топ-56 лучших школ Екатеринбурга по версии аналитиков агентства «Драже».

В школе есть собственный IT-класс — в нем ребята занимаются углубленным изучением информатики и математики. Отбор учеников проводится в рамках проекта «Профильные классы по информатике» Благотворительного фонда СКБ Контур.

Несколько лет на базе школы работает Малая академия наук: ученые из УрО РАН читают детям лекции и проводят выездные уроки в лабораториях институтов. У этого сотрудничества уже есть результаты — некоторые выпускники школы приняли решение связать свою жизнь с наукой. Также в школе №16 есть собственный юнармейский отряд, анимационная студия, школьный театр и танцевальный коллектив, который занимает призовые места на федеральных и международных конкурсах.

Школа №19 на ул. Павла Шаманова, 18

Школа открылась в 2013 г. Здесь у ребят есть широкие возможности для проявления творческих талантов — на базе школы есть собственные вокальный и танцевальный ансамбли, студия бального танца, театральная студия. Развивается направление IT: ребята участвуют в реализации региональной образовательной программы «ЮнIТ-Урал».

В прошлом году в школе открыли кадетский класс (пятый класс) — он стал одним из лучших в Екатеринбурге. А в следующем году планируется открытие первого класса МВД. Уже второй год в школе реализуется образовательный проект «МГИМО – школа»: ребята углубленно изучают математику и английский язык, а некоторые из них и сами планируют в будущем поступить в МГИМО.

— Более 67% выпускников школы становятся студентами престижных вузов региона и страны. Самыми популярными традиционно являются УрФУ, УрГЭУ, Уральский государственный Горный Университет, Уральский государственный медицинский университет, Уральский государственный юридический университет. Это на Урале. Среди выпускников школы есть студенты «МИФИ», Российской экономическая школы и РАНХиГС, МФТИ, — поделилась директор школы Светлана Белова.

Школа №23 на ул. Павла Шаманова, 54

Основной корпус открыт в 2016 г., а спустя два года запустили второе здание для учеников начальных классов. Одна из фишек школы — большой спортивный блок с собственным бассейном. Школьники занимаются в спортивных секциях: по самбо, футболу, волейболу, баскетболу.

Развиваются и творческие направления. Например, в школе есть свой хореографический коллектив мажореток, который регулярно получает награды международных и всероссийских конкурсов, работают ИЗО, хоровая и театральная студии. Школа №23 занимает 22 место в рейтинге топ-56 лучших школ Екатеринбурга.

— После окончания 11 класса ребята успешно поступают в ведущие вузы страны и не только. В прошлом году выпускники поступили в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, Оренбурга, Челябинска, Якутска и даже Турина (Италия). Большинство из тех, кто решил продолжить обучение в Екатеринбурге, выбрали УрФУ (туда поступила почти половина выпускников) и УГМУ. Также ребята поступали в УрГПУ, УрГУПС, Уральский институт управления РАНХиГС, УрГЮУ, УрГЭУ и другие вузы, — рассказала директор школы Ольга Михайлова.





Школа №79 на ул. Академика Сахарова, 77

Школа с инженерным уклоном открыта в 2020 г. Получила статус районного ресурсного центра по инженерно-технологическому образованию. Сейчас в Свердловской области есть большая потребность в специалистах такого профиля. А через несколько лет они будут особенно востребованы в Академическом — когда в составе научно-образовательного кластера появится собственный технопарк.

Уже с первого класса школьники знакомятся с профессиями инженерно-технологического профиля, посещают занятия по конструированию и моделированию. А на базе специальной лаборатории они изучают робототехнику и принципы работы на станках с ЧПУ, пробуют себя в графическом и промышленном дизайне. Эти навыки пригодятся ребятам, которые захотят связать свою жизнь с профессиями будущего — например, 3D-хирургией и конструированием космических систем.

Школа №123 на ул. Академика Парина, 6

Школа открылось в 2022 г. Она расположена рядом с территорией, где будут размещены объекты медицинского кластера. С этим связан ее профиль — химико-биологический. В этом году в школе появился и медицинский класс — его сформировали из восьмиклассников, которые хотят связать свою жизнь с медициной и наукой. Ребята знакомятся со специальностями, которые могут получить в медколледже или университете, ходят на экскурсии в медицинские учреждения. Идеологом проекта по созданию медицинского класса стала Областная детская клиническая больница.

Медицинский кластер, на площадках которого смогут в перспективе проходить практику и работать школьники, объединит ключевые лечебные и научные учреждения Екатеринбурга — существующие и те, которые в ближайшие годы будут построены в Академическом районе. Ребята смогут не только заниматься оказанием медицинской помощи, но и участвовать в передовых разработках в сфере здравоохранения.

Школа №133 на ул. Академика Ландау

Современное пятиэтажное здание уже построено. Сейчас оснащается необходимой мебелью и оборудованием и готовится 1 сентября открыть двери для учеников из Академического района.

Классы начальной школы располагаются на первом и втором этажах здания. Здесь же обустраивают три спортивных зала, в одном из которых будет собственный скалодром. Для школьников запроектированы просторный актовый зал и столовая, рассчитанная на 600 посадочных мест. Ученики 5-11 классов будут учиться на третьем, четвертом и пятом этажах.

Как рассказала директор Мария Зорина, отличительная особенность школы — уклон в сферы современного искусства и цифровых технологий. Здесь будет развиваться направление «Креативное предпринимательство». Креативное мышление школьников планируют развивать в трех лабораториях: Арт-лаб, Старт-лаб и Медиа-лаб.

— Креативные индустрии развиваются активно, и в них ощущается нехватка кадров. Мы хотим научить школьников не только генерировать и воплощать в жизнь свои идеи, но также монетизировать их. Обладая необходимыми знаниями в сфере экономики и юриспруденции, они смогут в будущем реализоваться в этой сфере, — говорит Мария Зорина. — По каждому направлению у нас будут свои партнеры. Например, по направлению Арт-лаб мы планируем сотрудничать с Академией современного искусства и УрГАХУ. Направление Медиа-лаб школа будет развивать самостоятельно — контент, который будут создавать ребята, мы будем транслировать через мультимедийное оборудование в школе. Также ведем переговоры с потенциальными партнерами, например, со Свердловской киностудией. А по направлению Старт-лаб планируем развивать сотрудничество со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.

Что дальше?

В сентябре 2022 г. в первый класс пошли 2,8 тыс. юных жителей Академического. В сентябре 2023 г. в школы района пришли уже почти 3 тыс. первоклассников. В сентябре этого года, как отметил Константин Шевченко, в первые классы в этом районе пойдет уже более 3 тыс. ребят:

В этом году в Академическом будет больше всего первоклассников, а в школах района предусмотрено самое большое количество мест и параллелей. Район развивается очень динамично, поэтому думаю, что он будет лидировать по этим показателям в Екатеринбурге еще несколько лет.

Очевидно, что району потребуются новые образовательные учреждения. Как рассказали DK.RU в «РСГ-Академическое», застройщик уже запроектировал новую школу в «Кварталах конструктивизма» (16-й планировочный квартал), проект получил одобрение Госэкспертизы. Это будет здание переменной этажности (3-4-5 этажей) с отдельными выходами для начальных и старших классов. По традиции, появится масштабная спортивная зона, вместительный актовый зал и творческие мастерские. А во дворе школы построят большой амфитеатр. Сейчас решается вопрос с финансированием проекта.

В планах — еще одно образовательное учреждение. Восьмая школа, которая создается при участии «РСГ-Академическое», появится в квартале «Первый Академ» на въезде в район и будет состоять из двух зданий. Сейчас девелопер проектирует объект.

— Создание условий для получения качественного образования — одна из наших ключевых задач при комплексной застройке. Мы сопровождаем строительство детских садов, школ, выстраиваем взаимодействие с вузами и научным сообществом для того, чтобы у наших ребят была надежная образовательная база, возможность попробовать свои силы в разных сферах и найти свое призвание, — отметил генеральный директор СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В материале использованы фотографии: девелопера «Академический», пресс-службы администрации Екатеринбурга и департамента информполитики Свердловской области.

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