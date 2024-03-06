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Прием детей в первые классы в Екатеринбурге начнется 1 апреля

Прием детей в первые классы в Екатеринбурге начнется 1 апреля
Иллюстрация: екатеринбург.рф

А за две недели до этого родители смогут заполнить черновик заявления на портале Госуслуг. Как и в прошлом году, в первой волне можно будет выбрать школу только по месту регистрации ребенка.

#ДЕТИ#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

Начиная с 18 марта родители смогут заполнить черновики заявлений о приеме в первый класс и сохранить в личном кабинете. Эта информация появилась на портале Госуслуг. Ее же е1.ru подтвердили в администрации Екатеринбурга.

Сам прием заявлений стартует 1 апреля. Проходить он будет в два этапа:

  • в период с 1 апреля по 30 июня родители смогут выбрать школу по месту регистрации ребенка (за каждым домом может быть закреплена одна или несколько школ);
  • в период с 6 июля по 5 сентября можно будет написать заявление о приеме в школу не по прописке, на свободные места.

Помимо портала Госуслуг, заявление о приеме в школу можно будет подать в МФЦ, Центрах муниципальных услуг и непосредственно в школе.

Правила приема в первый класс в 2024/2025 учебном году и актуальные данные о закреплении школ за определенными территориями города, пока не опубликованы. Посмотреть, какие школы были закреплены за вашим домом в прошлом году, можно на сайте горадминистрации.

Как сообщал Justmedia.ru, прошлом году для подачи заявления были нужны:

  • данные паспорта родителя и свидетельство о рождении ребенка;
  • номер или название школы;
  • данные о регистрации ребенка;
  • информация о братьях и сестрах, если они учатся в выбранной школе;
  • документы, подтверждающие право на льготы.

Как ранее писал DK.RU, в прошлом году в ходе первой волны заявления о приеме в первый класс подали родители 22,6 тыс. ребят. А всего в этом учебном году в первый класс приняли рекордные 24 тыс. детей.

Читайте также на DK.RU о том, что до 2045 г. в Екатеринбурге планируют возвести более сотни новых школ, больше всего — в Чкаловском, Октябрьском и Академическом районе, где строится много нового жилья.

Автор: Елизавета Порошина
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